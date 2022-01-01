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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
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Joe Lynn Turner

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16 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика

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JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика



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Joe Lynn Turner заявил, что он стал чувствовать себя более свободным, отказавшись от шиньона, который он носил с 14 лет после того, как в три года ему поставили диагноз «алопеция».

Бывший вокалист RAINBOW и DEEP PURPLE, которому в прошлом месяце исполнился 71 год, предстал перед публикой в новом образе 25 августа в серии рекламных снимков, выпущенных для продвижения его предстоящего сольного альбома "Belly Of The Beast". В пресс-релизе к альбому Joe рассказал, что начал носить парик, чтобы справиться с «эмоциональными и психологическими травмами от жестоких издевательств в школе».

В новом интервью подкасту "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane Mceachern" Joe рассказал о том, каково это — наконец-то избавиться от парика после стольких лет:

«Я почувствовал себя более свободным. Прежде всего я расскажу немного истории. Это был открытый секрет. Не то чтобы я пытался обмануть людей или отрицал это, или что-то в этом роде. На самом деле я никогда не думал, что это так важно, но некоторые, скажем так, ненавистники, или как их назвать, эти фанатики, эти хулиганы часто срывались на мне, и я всегда думал, что они просто завидуют, если честно. И это больше говорит о них, чем обо мне. Мне не по нраву такой тип людей. А как же музыка? Вот что важно.

Я знал, что это должно быть в моём списке дел, прежде чем я покину эту планету. И пока мы создавали эту пластинку, я начал ощущать: "Что-то должно произойти". И мой партнёр, жена, менеджер — она просто потрясающая — сказала: "Сейчас самое время, чувак". И я ответил: "Знаешь, ты права". И хотя я с трепетом относился к этому — конечно, она знала, что я, естественно, буду немного бояться, потому что я заходил на неизвестную территорию, и она сказала: "Знаешь что? Когда ты станешь собой, люди будут любить тебя больше". И она была чертовски права. Как только ты становишься самим собой, люди любят тебя больше, потому что ты говоришь: "Это я. Мне нечего скрывать. Мне нечего доказывать. Стреляйте в меня. Делайте то, что должны делать. И, кстати, вот новый альбом. И что теперь?»






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