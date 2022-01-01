JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика

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все новости группы
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США
13 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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сегодня
JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика
Joe Lynn Turner заявил, что он стал чувствовать себя более свободным, отказавшись от шиньона, который он носил с 14 лет после того, как в три года ему поставили диагноз «алопеция».
Бывший вокалист RAINBOW и DEEP PURPLE, которому в прошлом месяце исполнился 71 год, предстал перед публикой в новом образе 25 августа в серии рекламных снимков, выпущенных для продвижения его предстоящего сольного альбома "Belly Of The Beast". В пресс-релизе к альбому Joe рассказал, что начал носить парик, чтобы справиться с «эмоциональными и психологическими травмами от жестоких издевательств в школе».
В новом интервью подкасту "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane Mceachern" Joe рассказал о том, каково это — наконец-то избавиться от парика после стольких лет:
«Я почувствовал себя более свободным. Прежде всего я расскажу немного истории. Это был открытый секрет. Не то чтобы я пытался обмануть людей или отрицал это, или что-то в этом роде. На самом деле я никогда не думал, что это так важно, но некоторые, скажем так, ненавистники, или как их назвать, эти фанатики, эти хулиганы часто срывались на мне, и я всегда думал, что они просто завидуют, если честно. И это больше говорит о них, чем обо мне. Мне не по нраву такой тип людей. А как же музыка? Вот что важно.
Я знал, что это должно быть в моём списке дел, прежде чем я покину эту планету. И пока мы создавали эту пластинку, я начал ощущать: "Что-то должно произойти". И мой партнёр, жена, менеджер — она просто потрясающая — сказала: "Сейчас самое время, чувак". И я ответил: "Знаешь, ты права". И хотя я с трепетом относился к этому — конечно, она знала, что я, естественно, буду немного бояться, потому что я заходил на неизвестную территорию, и она сказала: "Знаешь что? Когда ты станешь собой, люди будут любить тебя больше". И она была чертовски права. Как только ты становишься самим собой, люди любят тебя больше, потому что ты говоришь: "Это я. Мне нечего скрывать. Мне нечего доказывать. Стреляйте в меня. Делайте то, что должны делать. И, кстати, вот новый альбом. И что теперь?»
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