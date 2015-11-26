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JOE LYNN TURNER : «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»



В рамках недавнего интервью для 80's Glam Metalcast бывший вокалист DEEP PURPLE и RAINBOW Joe Lynn Turner признался, что мог бы оказаться и в других знаковых группах:



«Мне пару раз звонили до DEEP PURPLE. Первый раз — из FOREIGNER, а второй — из BAD COMPANY, до того как они взяли Brian'а Howe. Всё в один месяц, тогда я был топчиг. С FOREIGNER не сработало, потому что я пришёл и репетировал с парнями, Lou об этом узнал и сразу заявил: "Я возвращаюсь!" Так что там не сработало, но в итоге я спел на сольнике гитариста FOREIGNER Mick'a Jones'а, а также на альбоме Billy Joel'a, который он продюсировал.



Ну а что касается BAD COMPANY, то басист FOREIGNER Rick Wills сказал: "Они заинтересованы". В итоге я переговорил — думаю, это был туровый менеджер, тот, кто был между нами, и сказал ему: "Я только что получил предложение от DEEP PURPLE". А они были моей любимой группой детства. И я был уже знаком с Ritchie Blackmore'ом и Roger'ом Glover'ом, так что мне было комфортно. Но это всё ещё был DEEP PURPLE. И я был на седьмом небе от счастья, правда. Это было что-то с чем-то. И я невероятно рад, что сделал такой выбор, потому что считаю, что Brian Howe отлично вписался в BAD COMPANY, а мне было в кайф записываться с DEEP PURPLE. И мы должны были сделать второй альбом, когда они договорились с Ian'ом Gillan'ом и получили просто огромные деньги от лейбла для этой записи».







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