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Joe Lynn Turner

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28 апр 2021 : 		 JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»

1 фев 2021 : 		 JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY

17 дек 2019 : 		 JOE LYNN TURNER полностью восстановился

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JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»



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В рамках недавнего интервью для 80's Glam Metalcast бывший вокалист DEEP PURPLE и RAINBOW Joe Lynn Turner признался, что мог бы оказаться и в других знаковых группах:

«Мне пару раз звонили до DEEP PURPLE. Первый раз — из FOREIGNER, а второй — из BAD COMPANY, до того как они взяли Brian'а Howe. Всё в один месяц, тогда я был топчиг. С FOREIGNER не сработало, потому что я пришёл и репетировал с парнями, Lou об этом узнал и сразу заявил: "Я возвращаюсь!" Так что там не сработало, но в итоге я спел на сольнике гитариста FOREIGNER Mick'a Jones'а, а также на альбоме Billy Joel'a, который он продюсировал.

Ну а что касается BAD COMPANY, то басист FOREIGNER Rick Wills сказал: "Они заинтересованы". В итоге я переговорил — думаю, это был туровый менеджер, тот, кто был между нами, и сказал ему: "Я только что получил предложение от DEEP PURPLE". А они были моей любимой группой детства. И я был уже знаком с Ritchie Blackmore'ом и Roger'ом Glover'ом, так что мне было комфортно. Но это всё ещё был DEEP PURPLE. И я был на седьмом небе от счастья, правда. Это было что-то с чем-то. И я невероятно рад, что сделал такой выбор, потому что считаю, что Brian Howe отлично вписался в BAD COMPANY, а мне было в кайф записываться с DEEP PURPLE. И мы должны были сделать второй альбом, когда они договорились с Ian'ом Gillan'ом и получили просто огромные деньги от лейбла для этой записи».

JOE LYNN TURNER Entertained Offers From FOREIGNER And BAD COMPANY Before Joining DEEP PURPLE





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


28 апр 2021, 12:46		Да альбом DP 1990 года это чистой воды Raibow по вполне понятным причинам но какой же он классный . Эх жаль что у них не получилось остановится в этом составе. Тогда бы и дальше следил за их творчеством .

НELLECTOR


28 апр 2021, 12:53		И вот скажи мне, Джо, если ты был так востребован в 1989, то почему уже в 1991 ты не вошёл в состав какой-нибудь приличной команды а начал путь на дно в компании всяческих Никол Коцевых, Михаилов Меней и Кемов Кёксалов?

AlexTronenko


28 апр 2021, 13:49		Джо поет Foreigner https://www.youtube.com/watch?v=zXjoLT9KbOw
даже не плохо


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