JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»

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все новости группы
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США
17 июл 2017 :
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JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW
18 май 2017 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW
26 мар 2017 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016 :
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Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
29 авг 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
22 июл 2016 :
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JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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3 янв 2023
JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»
В интервью Sysi Media, взятом на фестивале Tuska в Хельсинки этим летом, легендарный хард-рок-вокалист Joe Lynn Turner (RAINBOW, DEEP PURPLE, Yngwie Malmsteen) рассказал о том, как он продолжает записываться и выступать в 71 год:
«Возраст не имеет значения, если только только речь не идёт о вине или сыре. Я благодарен за то, что в этом возрасте всё ещё могу петь и сочинять... У меня были проблемы со здоровьем, но я могу сказать "спасибо" за свою жизнь.
Когда я был моложе, у меня были ceкc, нaркoтики и рок-н-ролл. Теперь я начинаю по-настоящему понимать, что такое жизнь. Всё намного глубже, чем то, чем мы занимались в детстве. Ты начинаешь расти и становиться более зрелым в своей философии, в своём искусстве, в своей оригинальности, в своей личности.
Так что я думаю, мне повезло. Я благодарен. Я благословлён. Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив. Я рад, что дышу, моргаю. У меня есть возможность жить и создавать что-то стоящее, что будет существовать и дальше. Вот что это значит для меня».
Turner сказал, что не ожидал, что доживёт до 70 лет:
«Честное слово, сейчас 70 — это как новые 40. Но я никогда не думал, что доживу до этого возраста. Я всё ещё чувствую себя 19-летним. Когда я слушаю музыку и занимаюсь чем-то, я всё ещё ощущаю себя 19-летним. Ладно, я немного замедляюсь. Но я думаю, что стал более осведомлённым о многих вещах, и я не так глуп, как был раньше, и я не совершаю нелепые опасные поступки и не убиваю себя так, как раньше, и я стараюсь относиться ко всему проще. Я помню, как проснулся в Юте голым под роялем. Я больше так не делаю. У меня появилась ответственность».
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