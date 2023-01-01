3 янв 2023



JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»



В интервью Sysi Media, взятом на фестивале Tuska в Хельсинки этим летом, легендарный хард-рок-вокалист Joe Lynn Turner (RAINBOW, DEEP PURPLE, Yngwie Malmsteen) рассказал о том, как он продолжает записываться и выступать в 71 год:



«Возраст не имеет значения, если только только речь не идёт о вине или сыре. Я благодарен за то, что в этом возрасте всё ещё могу петь и сочинять... У меня были проблемы со здоровьем, но я могу сказать "спасибо" за свою жизнь.



Когда я был моложе, у меня были ceкc, нaркoтики и рок-н-ролл. Теперь я начинаю по-настоящему понимать, что такое жизнь. Всё намного глубже, чем то, чем мы занимались в детстве. Ты начинаешь расти и становиться более зрелым в своей философии, в своём искусстве, в своей оригинальности, в своей личности.



Так что я думаю, мне повезло. Я благодарен. Я благословлён. Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив. Я рад, что дышу, моргаю. У меня есть возможность жить и создавать что-то стоящее, что будет существовать и дальше. Вот что это значит для меня».



Turner сказал, что не ожидал, что доживёт до 70 лет:



«Честное слово, сейчас 70 — это как новые 40. Но я никогда не думал, что доживу до этого возраста. Я всё ещё чувствую себя 19-летним. Когда я слушаю музыку и занимаюсь чем-то, я всё ещё ощущаю себя 19-летним. Ладно, я немного замедляюсь. Но я думаю, что стал более осведомлённым о многих вещах, и я не так глуп, как был раньше, и я не совершаю нелепые опасные поступки и не убиваю себя так, как раньше, и я стараюсь относиться ко всему проще. Я помню, как проснулся в Юте голым под роялем. Я больше так не делаю. У меня появилась ответственность».







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