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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 36
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 9
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*MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом 7
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Joe Lynn Turner

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5 июл 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW

5 июн 2022 : 		 JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а

25 ноя 2021 : 		 JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN

28 апр 2021 : 		 JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»

1 фев 2021 : 		 JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY

17 дек 2019 : 		 JOE LYNN TURNER полностью восстановился

4 июл 2019 : 		 JOE LYNN TURNER вместе с PETER'ом TÄGTGREN'ом работает над «глубоким, мрачным и тяжёлым» альбомом

12 ноя 2018 : 		 JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE

17 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом

15 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER попал в больницу

14 фев 2018 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN

17 июл 2017 : 		 JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW

18 май 2017 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

29 сен 2016 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

31 июл 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

22 июл 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о выборах в США

29 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE

2 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE

29 май 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

21 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"

13 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а

9 мар 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE

4 мар 2016 : 		 Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте

30 дек 2015 : 		 JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
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JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW



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Видео с выступления JOE LYNN TURNER'а на фестивале Tuska доступно для просмотра ниже.




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