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Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах
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Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах
36
Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH
11
Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью
9
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
9
MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом
7
все новости группы
Joe Lynn Turner
США
Hard Rock
http://www.joelynnturner.com
Myspace:
http://www.myspace.com/joelynnturner
5 июл 2022
:
JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW
5 июн 2022
:
JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а
25 ноя 2021
:
JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN
28 апр 2021
:
JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»
1 фев 2021
:
JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY
17 дек 2019
:
JOE LYNN TURNER полностью восстановился
4 июл 2019
:
JOE LYNN TURNER вместе с PETER'ом TÄGTGREN'ом работает над «глубоким, мрачным и тяжёлым» альбомом
12 ноя 2018
:
JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE
17 апр 2018
:
JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом
15 апр 2018
:
JOE LYNN TURNER попал в больницу
14 фев 2018
:
JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN
17 июл 2017
:
JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW
18 май 2017
:
JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW
26 мар 2017
:
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016
:
Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
29 авг 2016
:
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016
:
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
22 июл 2016
:
JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016
:
JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016
:
JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016
:
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016
:
JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016
:
JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016
:
JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016
:
Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015
:
JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015
:
JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015
:
JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015
:
JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015
:
JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015
:
Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015
:
JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015
:
JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015
:
JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015
:
JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015
:
JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014
:
JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014
:
JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014
:
JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014
:
JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013
:
JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012
:
JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012
:
JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012
:
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012
:
JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012
:
JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012
:
JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011
:
JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011
:
JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011
:
JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010
:
JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010
:
Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009
:
JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009
:
JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008
:
Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007
:
Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006
:
JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006
:
JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
сегодня
JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW
Видео с выступления JOE LYNN TURNER'а на фестивале Tuska доступно для просмотра ниже.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет