Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 14
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 13
*Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом? 10
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
*Новое видео MEGADETH 9
*Название нового альбома OVERKILL 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 14
[= ||| все новости группы



*

Joe Lynn Turner

*



19 дек 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»

3 дек 2022 : 		 И снова JOE LYNN TURNER за свой парик

24 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Без парика я просто секси»

22 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER — о сложностях в гастролях после пaндeмии

28 окт 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

25 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах

7 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «ROGER WATERS всё ещё борется за правое дело»

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от JOE LYNN TURNER

21 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER и AXAT вместе!

20 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO

16 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика

5 сен 2022 : 		 JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание

30 авг 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику DEEP PURPLE с оркестром

26 авг 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

5 июл 2022 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW

5 июн 2022 : 		 JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а

25 ноя 2021 : 		 JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN

28 апр 2021 : 		 JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»

1 фев 2021 : 		 JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY

17 дек 2019 : 		 JOE LYNN TURNER полностью восстановился

4 июл 2019 : 		 JOE LYNN TURNER вместе с PETER'ом TÄGTGREN'ом работает над «глубоким, мрачным и тяжёлым» альбомом

12 ноя 2018 : 		 JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE

17 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом

15 апр 2018 : 		 JOE LYNN TURNER попал в больницу

14 фев 2018 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN

17 июл 2017 : 		 JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»



zoom
В недавнем интервью Eonmusic Joe Lynn'a Turner'a спросили, не разочарован ли он тем, что его не включили вместе с его бывшими коллегами по DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году, на что он ответил:

«Нет, потому что я не верю в Зал славы рок-н-ролла. Я думаю, что это Зал позора рок-н-ролла. Это бизнес. Это действительно прибыльный бизнес; это развод на деньги. Ritchie [Blackmore, бывший гитарист DEEP PURPLE] тоже не пошёл бы на церемонию.

В RAINBOW мы никогда не были заинтересованы в получении наград или съёмках видео. Нам приходилось этим заниматься, но мы всегда относились к этому равнодушно, потому что для нас главными были живые выступления, зажигательное исполнение на сцене, запись альбомов. Поэтому наградные шоу, если только это не был народный выбор, никогда не имели для нас значения. Мы почти не хотели получать золотые пластинки, потому что это было нечто из серии: "Ну и что?!" Мы действительно не получали от этого удовольствия.

Есть несколько по-настоящему великих групп, которые до сих пор не в Зале славы. Почему? И если это Зал славы рок-н-ролла, то почему там рэп-звёзды и все остальные? На этом делаются деньги — большие деньги за места, и это важный момент. Я узнал об этом от басиста [DEEP PURPLE] Roger'a Clover'a, когда они говорили: "Нет, мы не пойдём", а потом он сказал: "Давайте сделаем это ради фанатов", и это была одна из главных причин, почему они участвовали в церемонии. Они, конечно, заслуживают признания, но это признание у них и так есть. Обо мне тоже упомянули. Насколько я знаю, Ian Gillan сказал: "И Joe Lynn Turner, Томми Болин, все эти люди, которые были в группе в тот или иной момент, действительно в сумме сделали нас теми, кем мы стали", и это действительно прозвучало. Ричи в одной статье он говорил об этом, и он как бы пренебрегал этим "Залом Позора", он не хотел туда идти. Он сказал: "Но я думаю, что Joe Lynn Turner должен получить награду за свои способности к сочинительству и пению на альбоме". Я был потрясён. Я ощутил уважение и сказал: "Вот такая награда мне нравится"».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 дек 2022
N
Nihel
Вот уж точное определение - зал позора рокнрола.

просмотров: 357

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом