JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»

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США
18 май 2017 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW
26 мар 2017 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016 :
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Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
29 авг 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
22 июл 2016 :
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JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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сегодня
JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»
В недавнем интервью Eonmusic Joe Lynn'a Turner'a спросили, не разочарован ли он тем, что его не включили вместе с его бывшими коллегами по DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году, на что он ответил:
«Нет, потому что я не верю в Зал славы рок-н-ролла. Я думаю, что это Зал позора рок-н-ролла. Это бизнес. Это действительно прибыльный бизнес; это развод на деньги. Ritchie [Blackmore, бывший гитарист DEEP PURPLE] тоже не пошёл бы на церемонию.
В RAINBOW мы никогда не были заинтересованы в получении наград или съёмках видео. Нам приходилось этим заниматься, но мы всегда относились к этому равнодушно, потому что для нас главными были живые выступления, зажигательное исполнение на сцене, запись альбомов. Поэтому наградные шоу, если только это не был народный выбор, никогда не имели для нас значения. Мы почти не хотели получать золотые пластинки, потому что это было нечто из серии: "Ну и что?!" Мы действительно не получали от этого удовольствия.
Есть несколько по-настоящему великих групп, которые до сих пор не в Зале славы. Почему? И если это Зал славы рок-н-ролла, то почему там рэп-звёзды и все остальные? На этом делаются деньги — большие деньги за места, и это важный момент. Я узнал об этом от басиста [DEEP PURPLE] Roger'a Clover'a, когда они говорили: "Нет, мы не пойдём", а потом он сказал: "Давайте сделаем это ради фанатов", и это была одна из главных причин, почему они участвовали в церемонии. Они, конечно, заслуживают признания, но это признание у них и так есть. Обо мне тоже упомянули. Насколько я знаю, Ian Gillan сказал: "И Joe Lynn Turner, Томми Болин, все эти люди, которые были в группе в тот или иной момент, действительно в сумме сделали нас теми, кем мы стали", и это действительно прозвучало. Ричи в одной статье он говорил об этом, и он как бы пренебрегал этим "Залом Позора", он не хотел туда идти. Он сказал: "Но я думаю, что Joe Lynn Turner должен получить награду за свои способности к сочинительству и пению на альбоме". Я был потрясён. Я ощутил уважение и сказал: "Вот такая награда мне нравится"».
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