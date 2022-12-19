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JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»



В недавнем интервью Eonmusic Joe Lynn'a Turner'a спросили, не разочарован ли он тем, что его не включили вместе с его бывшими коллегами по DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году, на что он ответил:



«Нет, потому что я не верю в Зал славы рок-н-ролла. Я думаю, что это Зал позора рок-н-ролла. Это бизнес. Это действительно прибыльный бизнес; это развод на деньги. Ritchie [Blackmore, бывший гитарист DEEP PURPLE] тоже не пошёл бы на церемонию.



В RAINBOW мы никогда не были заинтересованы в получении наград или съёмках видео. Нам приходилось этим заниматься, но мы всегда относились к этому равнодушно, потому что для нас главными были живые выступления, зажигательное исполнение на сцене, запись альбомов. Поэтому наградные шоу, если только это не был народный выбор, никогда не имели для нас значения. Мы почти не хотели получать золотые пластинки, потому что это было нечто из серии: "Ну и что?!" Мы действительно не получали от этого удовольствия.



Есть несколько по-настоящему великих групп, которые до сих пор не в Зале славы. Почему? И если это Зал славы рок-н-ролла, то почему там рэп-звёзды и все остальные? На этом делаются деньги — большие деньги за места, и это важный момент. Я узнал об этом от басиста [DEEP PURPLE] Roger'a Clover'a, когда они говорили: "Нет, мы не пойдём", а потом он сказал: "Давайте сделаем это ради фанатов", и это была одна из главных причин, почему они участвовали в церемонии. Они, конечно, заслуживают признания, но это признание у них и так есть. Обо мне тоже упомянули. Насколько я знаю, Ian Gillan сказал: "И Joe Lynn Turner, Томми Болин, все эти люди, которые были в группе в тот или иной момент, действительно в сумме сделали нас теми, кем мы стали", и это действительно прозвучало. Ричи в одной статье он говорил об этом, и он как бы пренебрегал этим "Залом Позора", он не хотел туда идти. Он сказал: "Но я думаю, что Joe Lynn Turner должен получить награду за свои способности к сочинительству и пению на альбоме". Я был потрясён. Я ощутил уважение и сказал: "Вот такая награда мне нравится"».







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