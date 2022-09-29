29 сен 2022



Видео с текстом от JOE LYNN TURNER



"Black Sun", официальное видео с текстом от JOE LYNN TURNER, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Belly Of The Beast, выходящего 28 октября на Music Theories Recordings / Mascot Label Group. Продюсером материала был Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, LINDEMANN).







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