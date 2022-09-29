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Joe Lynn Turner

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|||| 29 сен 2022

Видео с текстом от JOE LYNN TURNER



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"Black Sun", официальное видео с текстом от JOE LYNN TURNER, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Belly Of The Beast, выходящего 28 октября на Music Theories Recordings / Mascot Label Group. Продюсером материала был Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, LINDEMANN).




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 сен 2022
Corpsegrinder04
Ну реально Петрухиного скрежета и тяжести добавить в начале песни - и получится чисто Хипокриси времён 99-04 )) Припев конечно дальше уже не подходит под Петрухины каноны ).
А так песня гуд.

просмотров: 456

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