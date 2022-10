сегодня



Новое видео JOE LYNN TURNER



“Tortured Soul”, новое видео JOE LYNN TURNER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Belly Of The Beast":



Belly Of The Beast

Black Sun

Tortured Soul

Rise Up

Dark Night Of The Soul

Tears Of Blood

Desire

Don’t Fear The Dark

Fallen World

Living The Dream

Requiem







