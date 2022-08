сегодня



Новое видео JOE LYNN TURNER



"Belly Of The Beast", новое видео группы JOE LYNN TURNER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Belly Of The Beast, выходящего 28 октября на Music Theories Recordings / Mascot Label Group. Продюсером материала был Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, LINDEMANN).







