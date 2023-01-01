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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 21
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Joe Lynn Turner

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JOE LYNN TURNER — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом: «У меня остались приятные воспоминания о нём»



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В новом интервью радиостанции WHMH FM Rockin' 101 бывшего вокалиста RAINBOW и DEEP PURPLE Joe Lynn'a Turner'a попросили рассказать о его опыте работы с гитаристом Ritchie Blakmore'ом, на что он ответил:

«Могу сказать о нём только хорошее. В группах всегда есть негатив, но я уважаю Ричи, и он превосходен в своём деле. И да, он может быть сложным в общении, но любой человек, который знает, чего хочет, сложный в общении, потому что он своего рода перфекционист. А поскольку я сам перфекционист, мы в итоге нашли общий язык. И мы вместе создали замечательные песни и вышли с RAINBOW на новый уровень в чартах Billboard и так далее. Мы просто отрывались по полной. Так что у меня остались приятные воспоминания о нём, вне зависимости от того, было ли с ним сложно или нет».




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