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JOE LYNN TURNER — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом: «У меня остались приятные воспоминания о нём»



В новом интервью радиостанции WHMH FM Rockin' 101 бывшего вокалиста RAINBOW и DEEP PURPLE Joe Lynn'a Turner'a попросили рассказать о его опыте работы с гитаристом Ritchie Blakmore'ом, на что он ответил:



«Могу сказать о нём только хорошее. В группах всегда есть негатив, но я уважаю Ричи, и он превосходен в своём деле. И да, он может быть сложным в общении, но любой человек, который знает, чего хочет, сложный в общении, потому что он своего рода перфекционист. А поскольку я сам перфекционист, мы в итоге нашли общий язык. И мы вместе создали замечательные песни и вышли с RAINBOW на новый уровень в чартах Billboard и так далее. Мы просто отрывались по полной. Так что у меня остались приятные воспоминания о нём, вне зависимости от того, было ли с ним сложно или нет».







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