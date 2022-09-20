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Joe Lynn Turner

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JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO



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Бывший вокалист RAINBOW Joe Lynn Turner выступил в защиту своих недавних комментариев по поводу решения Ritchie Blackmore'а исполнять классический материал группы с новым составом музыкантов, заявив, что «наследие RAINBOW заслуживает гораздо лучшего отношения и уважения».

Ранее в этом месяце Turner, который был фронтменом RAINBOW с 1980 по 1984 годы и участником DEEP PURPLE с 1989 по 1992 годы, в интервью подкасту "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" рассказал, что он как минимум год вёл переговоры с Blackmore'ом о возобновлении сотрудничества, прежде чем узнал из французской газеты, что Ritchie возвращается в рок-музыку, взяв на вокал Ronnie Romero. Joe также заявил, что считает нынешнюю инкарнацию RAINBOW «дешёвой имитацией».

Чуть позже Ronnie Romero в соцсетях заявил, что не потерпит, чтобы кто-то называл его работу «дешёвкой».

В ответ на пост Romero Turner опубликовал следующее заявление в своих социальных сетях:

«RAINBOW была культовой группой. Все инкарнации на протяжении многих лет были уникальными и исключительными, и через всё это проходила одна общая нить — высочайшие стандарты совершенства, целостности и качества, которые мистер Blackmore требовал от всех и особенно от себя. Я усвоил самые ценные уроки, которые перенёс в свою собственную карьеру, и я всегда буду благодарен Ritchie за это. Мистер Blackmore установил очень высокую планку уровня творчества и производительности для всей музыкальной индустрии, которой все следуют, к которой стремятся и которую отстаивают. Он настоящий профессионал и перфекционист.

Я отдавал всего себя во время работы в RAINBOW... И моё мнение о последней "инкарнации" RAINBOW вполне заслуженно и никогда не менялось. С моим личным участием или без него я считаю, что к этому "воссоединению" можно и нужно было отнестись с большей заботой и уважением к культовым стандартам, которые установил сам мистер Blackmore.

"Наследие" — это исторически значимые достижения и свершения, которые следует сохранять и ценить. Например, переиздание/перезапись одной из величайших классических песен RAINBOW "I Surrender" стало душераздирающим разочарованием... И я думаю, что причины этого более чем очевидны для всех, кто её слышал...

Моё недавнее заявление в интервью никогда не касалось какого-то конкретного человека, это не было моим намерением. И каждый, кто чувствует, что его выделяют, либо параноик, либо неуверен в себе. Как большинство из вас заметили недавно, я продвинулся далеко вперёд и нахожусь именно на том этапе своей жизни, на котором хочу быть.
Итак, я хочу дать важный совет тем, кого лично волнует этот вопрос: попробуйте сами выйти из тени тех, кто проявил оригинальность и креативность, необходимые для достижения такого статуса.

Проще говоря, я считаю, что наследие RAINBOW заслуживало гораздо лучшего отношения и уважения, чем оно получило, как и многие верные, поддерживающие и преданные фанаты, которые хотели видеть RAINBOW сияющими самыми яркими красками.
Это будет последний раз, когда я говорю об этой ситуации, поскольку она устарела, надоела и совершенно не имеет отношения к делу, будучи просто продуктом "жёлтой прессы", ищущей любую грязь, которую они могут откопать для привлечения внимания к себе в личных целях...»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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20 сен 2022
HeliosHyperion
Начитаются французских газет, а потом хрустят булками
20 сен 2022
P
Petrucci
Ахахпх))) самое смешное,что,если бы мистер Blackmore поменял в составе всего одного участника,тобиш взял Тёрнера,то это бы автоматом перестало бы быть дешовой копией! )
20 сен 2022
o
olly71
Я был очень разочарован когда Блэк не возродил Рэйнбоу с Дуги Вайтом . Зря он взял этого чилийца .Дуги до сих пор в прекрасной форме . Идеал конечно был бы с Дио но это по понятным причинам уже не возможно.
Like!1
20 сен 2022
father
Так вроде Rainbow и с Тёрнером не особо труЪ
20 сен 2022
s
serb
Радуга - группа Блекмора, как ни крути. Ему решать кого брать., а кого нет. И Ромеро гораздо лучше слушается, нежели Тернер с просевшим голосом.
Like!3
20 сен 2022
M
Mad Katz
Более того, необходимые для роцка яйцы Ромеро отростил не без помощи Ричи. Концерт Ромеро до Рэйнбов отстоялся с трудом, тупо скучно, а нынче и без Ричи вполне зачотные диски пошли.
20 сен 2022
S
SS-ULTRA
I Surrender не стоило перезаписывать. Одна из лучших песен Радуги эпохи Джо!
Like!1

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