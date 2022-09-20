JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO

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21 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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сегодня
JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO
Бывший вокалист RAINBOW Joe Lynn Turner выступил в защиту своих недавних комментариев по поводу решения Ritchie Blackmore'а исполнять классический материал группы с новым составом музыкантов, заявив, что «наследие RAINBOW заслуживает гораздо лучшего отношения и уважения».
Ранее в этом месяце Turner, который был фронтменом RAINBOW с 1980 по 1984 годы и участником DEEP PURPLE с 1989 по 1992 годы, в интервью подкасту "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" рассказал, что он как минимум год вёл переговоры с Blackmore'ом о возобновлении сотрудничества, прежде чем узнал из французской газеты, что Ritchie возвращается в рок-музыку, взяв на вокал Ronnie Romero. Joe также заявил, что считает нынешнюю инкарнацию RAINBOW «дешёвой имитацией».
Чуть позже Ronnie Romero в соцсетях заявил, что не потерпит, чтобы кто-то называл его работу «дешёвкой».
В ответ на пост Romero Turner опубликовал следующее заявление в своих социальных сетях:
«RAINBOW была культовой группой. Все инкарнации на протяжении многих лет были уникальными и исключительными, и через всё это проходила одна общая нить — высочайшие стандарты совершенства, целостности и качества, которые мистер Blackmore требовал от всех и особенно от себя. Я усвоил самые ценные уроки, которые перенёс в свою собственную карьеру, и я всегда буду благодарен Ritchie за это. Мистер Blackmore установил очень высокую планку уровня творчества и производительности для всей музыкальной индустрии, которой все следуют, к которой стремятся и которую отстаивают. Он настоящий профессионал и перфекционист.
Я отдавал всего себя во время работы в RAINBOW... И моё мнение о последней "инкарнации" RAINBOW вполне заслуженно и никогда не менялось. С моим личным участием или без него я считаю, что к этому "воссоединению" можно и нужно было отнестись с большей заботой и уважением к культовым стандартам, которые установил сам мистер Blackmore.
"Наследие" — это исторически значимые достижения и свершения, которые следует сохранять и ценить. Например, переиздание/перезапись одной из величайших классических песен RAINBOW "I Surrender" стало душераздирающим разочарованием... И я думаю, что причины этого более чем очевидны для всех, кто её слышал...
Моё недавнее заявление в интервью никогда не касалось какого-то конкретного человека, это не было моим намерением. И каждый, кто чувствует, что его выделяют, либо параноик, либо неуверен в себе. Как большинство из вас заметили недавно, я продвинулся далеко вперёд и нахожусь именно на том этапе своей жизни, на котором хочу быть.
Итак, я хочу дать важный совет тем, кого лично волнует этот вопрос: попробуйте сами выйти из тени тех, кто проявил оригинальность и креативность, необходимые для достижения такого статуса.
Проще говоря, я считаю, что наследие RAINBOW заслуживало гораздо лучшего отношения и уважения, чем оно получило, как и многие верные, поддерживающие и преданные фанаты, которые хотели видеть RAINBOW сияющими самыми яркими красками.
Это будет последний раз, когда я говорю об этой ситуации, поскольку она устарела, надоела и совершенно не имеет отношения к делу, будучи просто продуктом "жёлтой прессы", ищущей любую грязь, которую они могут откопать для привлечения внимания к себе в личных целях...»
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