JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO



Бывший вокалист RAINBOW Joe Lynn Turner выступил в защиту своих недавних комментариев по поводу решения Ritchie Blackmore'а исполнять классический материал группы с новым составом музыкантов, заявив, что «наследие RAINBOW заслуживает гораздо лучшего отношения и уважения».



Ранее в этом месяце Turner, который был фронтменом RAINBOW с 1980 по 1984 годы и участником DEEP PURPLE с 1989 по 1992 годы, в интервью подкасту "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" рассказал, что он как минимум год вёл переговоры с Blackmore'ом о возобновлении сотрудничества, прежде чем узнал из французской газеты, что Ritchie возвращается в рок-музыку, взяв на вокал Ronnie Romero. Joe также заявил, что считает нынешнюю инкарнацию RAINBOW «дешёвой имитацией».



Чуть позже Ronnie Romero в соцсетях заявил, что не потерпит, чтобы кто-то называл его работу «дешёвкой».



В ответ на пост Romero Turner опубликовал следующее заявление в своих социальных сетях:



«RAINBOW была культовой группой. Все инкарнации на протяжении многих лет были уникальными и исключительными, и через всё это проходила одна общая нить — высочайшие стандарты совершенства, целостности и качества, которые мистер Blackmore требовал от всех и особенно от себя. Я усвоил самые ценные уроки, которые перенёс в свою собственную карьеру, и я всегда буду благодарен Ritchie за это. Мистер Blackmore установил очень высокую планку уровня творчества и производительности для всей музыкальной индустрии, которой все следуют, к которой стремятся и которую отстаивают. Он настоящий профессионал и перфекционист.



Я отдавал всего себя во время работы в RAINBOW... И моё мнение о последней "инкарнации" RAINBOW вполне заслуженно и никогда не менялось. С моим личным участием или без него я считаю, что к этому "воссоединению" можно и нужно было отнестись с большей заботой и уважением к культовым стандартам, которые установил сам мистер Blackmore.



"Наследие" — это исторически значимые достижения и свершения, которые следует сохранять и ценить. Например, переиздание/перезапись одной из величайших классических песен RAINBOW "I Surrender" стало душераздирающим разочарованием... И я думаю, что причины этого более чем очевидны для всех, кто её слышал...



Моё недавнее заявление в интервью никогда не касалось какого-то конкретного человека, это не было моим намерением. И каждый, кто чувствует, что его выделяют, либо параноик, либо неуверен в себе. Как большинство из вас заметили недавно, я продвинулся далеко вперёд и нахожусь именно на том этапе своей жизни, на котором хочу быть.

Итак, я хочу дать важный совет тем, кого лично волнует этот вопрос: попробуйте сами выйти из тени тех, кто проявил оригинальность и креативность, необходимые для достижения такого статуса.



Проще говоря, я считаю, что наследие RAINBOW заслуживало гораздо лучшего отношения и уважения, чем оно получило, как и многие верные, поддерживающие и преданные фанаты, которые хотели видеть RAINBOW сияющими самыми яркими красками.

Это будет последний раз, когда я говорю об этой ситуации, поскольку она устарела, надоела и совершенно не имеет отношения к делу, будучи просто продуктом "жёлтой прессы", ищущей любую грязь, которую они могут откопать для привлечения внимания к себе в личных целях...»









