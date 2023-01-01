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Joe Lynn Turner

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JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»



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Легендарный певец Joe Lynn Turner осудил группы, которые во время своих концертов пользуются фонограммой для вокала, заявив, что они обманывают себя и зрителей.

Turner затронул тему зависимости некоторых рок-артистов от предварительно записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley. На вопрос о том, как он относится к певцам, которые поют под фонограмму, 71-летний бывший фронтмен RAINBOW и DEEP PURPLE сказал:

«Я никогда не открывал рот под фонограмму на сцене. Никогда. У меня были некоторые бэк-треки, например, "Heaven Tonight" с Yngwie Malmsteen'ом — что-то вроде этого. Я никогда не использовал никаких инструментальных предзаписанных треков, хотя кто знает? Возможно, в какой-то момент я воспользуюсь клавишными или дополнительными инструментами, но пока я этого не делал.

Как я к этому отношусь? Я считаю, что вокалист не должен использовать фонограмму. Именно поэтому он и является вокалистом. Я понимаю, что в наше время многие это делают. Но я думаю, что с личной и этической точки зрения ты обманываешь себя и аудиторию, когда поёшь под фонограмму. Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал.

Теперь я понимаю, что людей, которые особо не обращают на это внимание, становится больше, и мне очень жаль, потому что это убивает искусство. Однако я думаю, что в определённых ситуациях это нормально, это необходимо или, по крайней мере, оправданно.

Я говорю: "Пой, чувак". Хорошо ли, плохо ли. Живое выступление есть живое выступление, и так и должно быть».




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