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JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»



Легендарный певец Joe Lynn Turner осудил группы, которые во время своих концертов пользуются фонограммой для вокала, заявив, что они обманывают себя и зрителей.



Turner затронул тему зависимости некоторых рок-артистов от предварительно записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley. На вопрос о том, как он относится к певцам, которые поют под фонограмму, 71-летний бывший фронтмен RAINBOW и DEEP PURPLE сказал:



«Я никогда не открывал рот под фонограмму на сцене. Никогда. У меня были некоторые бэк-треки, например, "Heaven Tonight" с Yngwie Malmsteen'ом — что-то вроде этого. Я никогда не использовал никаких инструментальных предзаписанных треков, хотя кто знает? Возможно, в какой-то момент я воспользуюсь клавишными или дополнительными инструментами, но пока я этого не делал.



Как я к этому отношусь? Я считаю, что вокалист не должен использовать фонограмму. Именно поэтому он и является вокалистом. Я понимаю, что в наше время многие это делают. Но я думаю, что с личной и этической точки зрения ты обманываешь себя и аудиторию, когда поёшь под фонограмму. Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал.



Теперь я понимаю, что людей, которые особо не обращают на это внимание, становится больше, и мне очень жаль, потому что это убивает искусство. Однако я думаю, что в определённых ситуациях это нормально, это необходимо или, по крайней мере, оправданно.



Я говорю: "Пой, чувак". Хорошо ли, плохо ли. Живое выступление есть живое выступление, и так и должно быть».







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