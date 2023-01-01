JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»

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все новости группы
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США
12 ноя 2018 :
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JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE
17 апр 2018 :
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JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом
15 апр 2018 :
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JOE LYNN TURNER попал в больницу
14 фев 2018 :
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JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN
17 июл 2017 :
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JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW
18 май 2017 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW
26 мар 2017 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016 :
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Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
29 авг 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
22 июл 2016 :
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JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016 :
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JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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сегодня
JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»
Легендарный певец Joe Lynn Turner осудил группы, которые во время своих концертов пользуются фонограммой для вокала, заявив, что они обманывают себя и зрителей.
Turner затронул тему зависимости некоторых рок-артистов от предварительно записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley. На вопрос о том, как он относится к певцам, которые поют под фонограмму, 71-летний бывший фронтмен RAINBOW и DEEP PURPLE сказал:
«Я никогда не открывал рот под фонограмму на сцене. Никогда. У меня были некоторые бэк-треки, например, "Heaven Tonight" с Yngwie Malmsteen'ом — что-то вроде этого. Я никогда не использовал никаких инструментальных предзаписанных треков, хотя кто знает? Возможно, в какой-то момент я воспользуюсь клавишными или дополнительными инструментами, но пока я этого не делал.
Как я к этому отношусь? Я считаю, что вокалист не должен использовать фонограмму. Именно поэтому он и является вокалистом. Я понимаю, что в наше время многие это делают. Но я думаю, что с личной и этической точки зрения ты обманываешь себя и аудиторию, когда поёшь под фонограмму. Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал.
Теперь я понимаю, что людей, которые особо не обращают на это внимание, становится больше, и мне очень жаль, потому что это убивает искусство. Однако я думаю, что в определённых ситуациях это нормально, это необходимо или, по крайней мере, оправданно.
Я говорю: "Пой, чувак". Хорошо ли, плохо ли. Живое выступление есть живое выступление, и так и должно быть».
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