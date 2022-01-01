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JOE LYNN TURNER исполнил классику DEEP PURPLE с оркестром
27 августа легендарный хард-рок-исполнитель Joe Lynn Turner вместе с Пражским филармоническим оркестром выступил на сцене Венской государственной оперы в Вене, Австрия. Зрители услышали симфонические переложения рок-классики таких культовых групп, как PINK FLOYD, LED ZEPPELIN, U2, QUEEN, DEEP PURPLE и других.
После выступления Joe поделился в своих социальных сетях видеороликом с концерта и написал следующее сообщение:
«Нескончаемые овации вчера вечером в полностью заполненной Венской государственной опере! Было так приятно вернуться! Это был невероятный концерт! Огромное спасибо за любовь, поддержку и восхищение! Я люблю вас всех!»
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