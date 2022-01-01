И снова JOE LYNN TURNER за свой парик

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США
26 мар 2017 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016 :
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Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
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JOE LYNN TURNER о выборах в США
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JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
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JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
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JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
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JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
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Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
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JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
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JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
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JOE LYNN TURNER в Ялте
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Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
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JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
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JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
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JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
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JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
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Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
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JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
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JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
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JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
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JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
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JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
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JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
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Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
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JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
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JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
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Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
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Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
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JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
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JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
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3 дек 2022
И снова JOE LYNN TURNER за свой парик
JOE LYNN TURNER в очередном интервью вновь ответил на вопрос, какие у него ощущения от сброшенного парика:
«Я потерял волосы в три года, и из-за этого я попал в учебники по медицине. Люди, которые заболевают тотальной алопецией, или как там называется этот тип алопеции, обычно заболевают в возрасте от тридцати до сорока лет. Мужчины и женщины. Поэтому в три года это было необычно. Я нашёл врача, когда мне было девятнадцать, и он начал делать мне определённые стероидные инъекции, у меня начали расти волосы на лице и теле. Некоторое время у меня также были усы и борода, что выглядело не очень хорошо. Меня фактически выставляли в клинике Майо в Нью-Йорке, куда приходили доктора со своими планшетами, записывая, как он это сделал, потому что на тот момент это была история болезни. В настоящее время у них есть лекарство или что-то в этом роде, которое помогает отрастить волосы, но побочные эффекты, как предполагается, немного опасны, а я слишком стар для этого. Мне это не нужно. Мне нравится, как я выгляжу. Сейчас мне комфортно.
Что касается людей, с которыми я работал, то когда я пришёл на прослушивание в RAINBOW, Ritchie Blackmore и Roger Glover были у пульта в студии. Одной из первых фраз, которую сказал мне Ritchie, была: "Ты снимешь волосы, чтобы помыть их, или оставишь их на месте?" И я ответил: "Всё равно". И он ответил: "Хорошо. Довольно честно, иди туда и пой". И, понятное дело, я получил работу. Так что, я думаю, это отвечает на вопрос, как другие люди восприняли его. Никто, по крайней мере, те люди, с которыми я работал, не выглядели обеспокоенными. На самом деле они были в какой-то степени очень внимательны. Я никогда не забуду один случай, когда мы с Glenn'ом Hughes'ом были в HTP [HUGHES TURNER PROJECT], мы участвовали в турне, и был один хулиган, который мне что-то сказал. Я ему в ответ тоже нахамил, но тут на пути встал Glenn и сказал ему: "Слушай, я надеру твою грёбаную задницу, если ты не оставишь его в покое". А я такой: "Вау. Эй, Glenn, тебе не обязательно всё это делать, понимаешь? Я боролся со своими проблемами годами". Но я был очень впечатлён, и я люблю его. И по сей день мы хорошие друзья.
Итак, людям это понравилось, но было несколько ненавистников, которые постоянно издевались надо мной, высмеивали меня. Для них это никогда не было связано с пением, сочинительством или чем-то ещё. Это всегда было связано с париком, волосами, знаете ли. [Смеётся]. Я думаю, это больше говорит о них, чем обо мне. Я к тому, что у них, должно быть, слишком никчёмная жизнь, чтобы смеяться над кем-то, кто не властен над этим вопросом. Знаете, не я же это выбрал.
В любом случае это заставило меня стать сильнее. Как говорится в пресс-релизе, я полагаю, что это сделало меня ещё и мудрее. Это также придало мне больше решимости, сосредоточенности и злости. Но гнев — это хороший инструмент, если использовать его правильно. Это мотиватор. И я считаю, что это тоже мотивировало меня, чтобы попытаться подняться выше, чем остальные. Так что в каком-то смысле проклятие оказалось благословением».
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