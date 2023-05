сегодня



Новый сингл THE HALO EFFECT выйдет весной



THE HALO EFFECT выпустят новый сингл, получивший название "Path Of Fierce Resistance", 19 мая. Коллектив также представит документальный фильм, рассказывающий о том, как шла работа над дебютным альбомом "Days Of The Lost".







