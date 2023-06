сегодня



THE HALO EFFECT сводят новый альбом



В рамках недавней беседы с участниками THE HALO EFFECT, у них спросили, почему группа решила исполнять новые песни до того, как они были записаны и выпущены. На это Mikael Stanne ответил следующее:



«Мы решили [немного протестировать ситуацию], посмотреть, нравится ли людям новый материал, который мы пишем. Не то, чтобы это было чем-то особенным, но все же... И это было весело — попробовать что-то и посмотреть, понравилось ли это людям. И, похоже, им это нравится. Так что мы очень рады. Мы находимся на стадии сведении второго альбома, и он звучит довольно хорошо».



Niclas: «[Второй альбом] уже готов. На следующей неделе мы делаем финальное сведение с Jens'ом Bogren'ом, и все звучит очень, очень хорошо... Мы готовы к запуску».



Mikael: «Это будет великолепно. Так что мне приятно, что все уже готово к запуску. Потом мы сможем заняться другими вопросами, а потом выпустим альбом... Пока неофициально, но он будет (смеется)».



На вопрос о том, чего поклонники могут ожидать от второго альбома THE HALO EFFECT, Niclas сказал:



«Я думаю, что будет больше риффажа, если это вообще возможно».



Mikael: «Мне кажется... Мы слушаем его каждый день, чтобы закончить работу над миксом. Но, как по мне, он более целенаправленный. Мне кажется, что мы стали более уверенными в себе, тогда как первый альбом был чем-то вроде "Эй, давайте прикинем, посмотрим, что мы можем и куда заведет нас эта кривая". Сейчас же альбом получился более сфокусированным и законченным, более уверенным в себе... Я не могу дождаться, когда мы начнем выпускать синглы и все такое. Это будет потрясающе. Я реально не могу этого дождаться. Все звучит так классно!»



Niclas согласился с ним, добавив: «После большого количества совместных концертов, возникает та самая нужная химия, которая и нашла отражение в новом альбоме».







