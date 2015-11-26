Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 81
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 57
*Новое видео ARCH ENEMY 55
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 42
[= ||| все новости группы



*

The Halo Effect

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| 2 ноя 2021

THE HALO EFFECT нашли лейбл



*
zoom
*
* *
Группа THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (guitar), Daniel Svensson (drums), Peter Iwers (bass), Niclas Engelin (guitar) и Mikael Stanne (vocals), заключила контракт с Nuclear Blast.

«Выросшие вместе с Nuclear Blast в первые дни экстремального металла, The Halo Effect совершенно логично сотрудничать с этим престижным лейблом. Наша музыка верна нашим корням и тому, что сделало нас теми, кем мы являемся сегодня, и в то же время мы доверяем нашему общему опыту, чтобы двигаться вперед. Присоединиться к нашим старым и новым друзьям на Nuclear Blast Records - это честь и привилегия, и мы с нетерпением ждем возможности выпустить этот совместный труд любви к металлу!»

Jens Prueter, глава A&R Nuclear Blast Europe: «В 2009 году я собирался в Гетеборг, чтобы снять документальный фильм "Where Death Is Most Alive" для DVD Dark Tranquillity. Углубившись в гётеборгскую сцену, просмотрев часы архивных записей и прослушав все интервью, я понял, что это настоящие джунгли кровосмешения. В начале 90-х куча парней перемещалась между In Flames, Dark Tranquillity, Ceremonial Oath, HammerFall и многими другими. Не стоит забывать, что большинство главных героев были еще подростками, когда выпустили свои первые демо-записи "Desecrator" или "Septic Broiler". То, что выглядело как кровосмешение, было просто группой друзей, разделявших глубокую страсть к металлу. Вы можете назвать их группой всех звезд, но по сути это просто группа одной семьи. Слушать The Halo Effect - это все равно что оказаться на новогоднем ужине, наслаждаясь лучшими блюдами и напитками года. И очень приятно быть приглашенным и разделить эту радость со всем миром. Ваше здоровье!»

THE HALO EFFECT Feat. Former IN FLAMES Members Sign With Nuclear Blast; "Shadowminds" Single Available For Pre-Order



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


2 ноя 2021, 22:46		Насчёт кровосмешения (как бы на дарксайде это ни звучало) есть такой прикол: если посмотреть не только составы знаменитых групп, где тоже вся эта шайка перемещалась из банды в банду, а ещё копнуть составы всяких местечковых одноразовых команд, где те же чуваки до сих пор собираются в разных комбинациях, чтобы поиграть в баре и попить пивка, то можно обнаружить, что даже кое-где и Бьорн с Йеспером поигрывают, и Андерс с Никласом. А у Бьорна и Питера пивнуха своя.

Svarg_1349


2 ноя 2021, 23:15		Девятого ноября значит, ага.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 870

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом