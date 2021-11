2 ноя 2021



THE HALO EFFECT нашли лейбл



Группа THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (guitar), Daniel Svensson (drums), Peter Iwers (bass), Niclas Engelin (guitar) и Mikael Stanne (vocals), заключила контракт с Nuclear Blast.



«Выросшие вместе с Nuclear Blast в первые дни экстремального металла, The Halo Effect совершенно логично сотрудничать с этим престижным лейблом. Наша музыка верна нашим корням и тому, что сделало нас теми, кем мы являемся сегодня, и в то же время мы доверяем нашему общему опыту, чтобы двигаться вперед. Присоединиться к нашим старым и новым друзьям на Nuclear Blast Records - это честь и привилегия, и мы с нетерпением ждем возможности выпустить этот совместный труд любви к металлу!»



Jens Prueter, глава A&R Nuclear Blast Europe: «В 2009 году я собирался в Гетеборг, чтобы снять документальный фильм "Where Death Is Most Alive" для DVD Dark Tranquillity. Углубившись в гётеборгскую сцену, просмотрев часы архивных записей и прослушав все интервью, я понял, что это настоящие джунгли кровосмешения. В начале 90-х куча парней перемещалась между In Flames, Dark Tranquillity, Ceremonial Oath, HammerFall и многими другими. Не стоит забывать, что большинство главных героев были еще подростками, когда выпустили свои первые демо-записи "Desecrator" или "Septic Broiler". То, что выглядело как кровосмешение, было просто группой друзей, разделявших глубокую страсть к металлу. Вы можете назвать их группой всех звезд, но по сути это просто группа одной семьи. Слушать The Halo Effect - это все равно что оказаться на новогоднем ужине, наслаждаясь лучшими блюдами и напитками года. И очень приятно быть приглашенным и разделить эту радость со всем миром. Ваше здоровье!»







