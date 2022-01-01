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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 34
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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The Halo Effect

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22 сен 2022 : 		 THE HALO EFFECT готовят ЕР

7 сен 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT — о своей зависимости

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1 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT

22 авг 2022 : 		 Дебют THE HALO EFFECT стал первым в Швеции

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1 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с THE HALO EFFECT

27 июл 2022 : 		 THE HALO EFFECT — проект или группа? Отвечает вокалист

26 июл 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT: «Это мой приоритет»

24 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT

19 июл 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT — о здоровье JESPER'a STRÖMBLAD'a

14 июл 2022 : 		 Вокалист THE HALO EFFECT: «Мы сразу решили, что не будем изобретать что-то новое»

23 июн 2022 : 		 Басист THE HALO EFFECT заявил, что у группы не было намерения насолить IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 THE HALO EFFECT дебютировали на сцене

11 июн 2022 : 		 THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES

3 июн 2022 : 		 Новая песня THE HALO EFFECT

13 апр 2022 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

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21 янв 2022 : 		 Новая песня THE HALO EFFECT

18 ноя 2021 : 		 Как бывшие участники IN FLAMES собрались в THE HALO EFFECT

9 ноя 2021 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

9 ноя 2021 : 		 Новая песня THE HALO EFFECT

2 ноя 2021 : 		 THE HALO EFFECT нашли лейбл

1 ноя 2021 : 		 Тизер нового клипа THE HALO EFFECT

29 окт 2021 : 		 Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT
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THE HALO EFFECT готовят ЕР



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Басист THE HALO EFFECT Peter Iwers рассказал о ближайших планах группы:

«Мы постараемся вернуться в студию и закончить следующую запись. Может быть, не полноформатник, а что-то вроде EP».

Mikael: «Я буду в туре этой зимой с DARK TRANQUILLITY. Но потом, в конце года, мы запишем несколько новых вещей и, надеюсь, подготовим что-нибудь до следующего лета, чтобы мы могли играть более длинные сеты... Потому что было странно исполнять весь альбом на некоторых фестивальных шоу, которые мы играли. Кроме того, мы делали это до выхода альбома, а так вообще никто не поступает. Так что это было немного странно».






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