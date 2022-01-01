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THE HALO EFFECT готовят ЕР



Басист THE HALO EFFECT Peter Iwers рассказал о ближайших планах группы:



«Мы постараемся вернуться в студию и закончить следующую запись. Может быть, не полноформатник, а что-то вроде EP».



Mikael: «Я буду в туре этой зимой с DARK TRANQUILLITY. Но потом, в конце года, мы запишем несколько новых вещей и, надеюсь, подготовим что-нибудь до следующего лета, чтобы мы могли играть более длинные сеты... Потому что было странно исполнять весь альбом на некоторых фестивальных шоу, которые мы играли. Кроме того, мы делали это до выхода альбома, а так вообще никто не поступает. Так что это было немного странно».











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