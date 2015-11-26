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The Halo Effect

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Новая песня THE HALO EFFECT



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"Feel What I Believe", новая песня группы THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 2022 год на Nuclear Blast.



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ElectricRetard


21 янв 2022, 15:41		Я предвзят как сука, потому что мне видать не может не зайти песня со Станне на вокале, но это заебенно!
Чуть конечно есть унылый джи-джи кусок, но это мелочи.

bjorn667


21 янв 2022, 15:56		заебатый бальзам!

Lort_Vantouze


21 янв 2022, 16:35		Чё, теперь вместо одно инхвлэймса у нас теперь их два.
Бодро, модерно, незатейливо ждёмс альбом.


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