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The Halo Effect

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|||| 1 ноя 2021

Тизер нового клипа THE HALO EFFECT



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Группа THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (guitar), Daniel Svensson (drums), Peter Iwers (bass), Niclas Engelin (guitar) и Mikael Stanne (vocals), представила тизер к дебютному клипу "Shadowminds", релиз которого намечен на девятое ноября.

Former IN FLAMES Members Tease Debut THE HALO EFFECT Single




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Andy-JC


1 ноя 2021, 02:03		Сам тизер видимо предлагается нагуглить пользователям самостоятельно

Uncle Drown


1 ноя 2021, 02:09		Судя по тизеру... эти обрюзгшие, некогда участники инфлэймс, уже через неделю, накормят благодарных слушателей "Reroute to Remain" со Станне на вокале))

Darkside.ru Member

Blindman


1 ноя 2021, 02:23		ну раз контактовский неустраивает, будет вот твиттерный

Mateas89


1 ноя 2021, 02:29		Uncle Drown

Ну и отлично, Reroute - шикарный альбом, один из последних действительно крутых у них.

Andy-JC


1 ноя 2021, 02:46		"Reroute to Remain" со Станне на вокале - о да, было б зашибись

ElectricRetard


1 ноя 2021, 03:23		>Reroute - шикарный альбом
lol
>один из последних действительно крутых у них
LOL

Svarg_1349


1 ноя 2021, 16:49		Ну вот да, неужели Reroute To Remain?


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