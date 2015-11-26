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1 ноя 2021
Тизер нового клипа THE HALO EFFECT
Группа THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (guitar), Daniel Svensson (drums), Peter Iwers (bass), Niclas Engelin (guitar) и Mikael Stanne (vocals), представила тизер к дебютному клипу "Shadowminds", релиз которого намечен на девятое ноября. |
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Andy-JC
Uncle Drown
Blindman
Mateas89
Ну и отлично, Reroute - шикарный альбом, один из последних действительно крутых у них.
Andy-JC
ElectricRetard
lol
>один из последних действительно крутых у них
LOL
Svarg_1349
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