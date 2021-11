1 ноя 2021



Тизер нового клипа THE HALO EFFECT



Группа THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (guitar), Daniel Svensson (drums), Peter Iwers (bass), Niclas Engelin (guitar) и Mikael Stanne (vocals), представила тизер к дебютному клипу "Shadowminds", релиз которого намечен на девятое ноября.





Soon.. #TheHaloEffect pic.twitter.com/apkwgge3lW — Mikael Stanne (@MiklStne) October 31, 2021





