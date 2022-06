сегодня



Басист THE HALO EFFECT заявил, что у группы не было намерения насолить IN FLAMES



THE HALO EFFECT, новый проект с участием пяти бывших участников шведской металл-группы IN FLAMES — Jesper'a Strömblad'a (гитара), Daniel'я Svensson'а (барабаны), Peter'а Iwers'а (бас), Niclas'a Engelin'a (гитара) и Mikael'я Stanne (вокал) — выпустит свой дебютный альбом "Days Of The Lost" 12 августа на лейбле Nuclear Blast.



В новом интервью подкасту "The Back Lounge" на вопрос о том, что некоторые фанаты считают, что THE HALO EFFECT были сформированы в первую очередь с целью «насолить» IN FLAMES, Peter Iwers ответил следующее:



«Нет, нет, нет. Это абсолютно не так. Кто-то сказал мне об этом совершенно правильно... Когда тебе задают такой вопрос, это словно говорить о своей бывшей жене. Она у тебя была, в то время было здорово, но потом ты ушёл. Так что THE HALO EFFECT создавался из любви к музыке — вовсе не для того, чтобы кому-то насолить или создать какое-то соперничество, — ничего подобного. И это нужно сказать, и, наверное, это будет сказано много раз. Любовь к музыке и любовь друг к другу — ради этого всё и затевалось».



Peter сказал, что создание группы с намерением соревноваться с кем-то другим — не самая лучшая идея:



«Всё, что я делаю, я основываю на своих чувствах. Я стараюсь делать всё с хорошим настроением и занимаюсь тем, что заставляет меня чувствовать хорошо, чувствовать себя отлично. И это касается всего, что я делаю. Так что если я когда-нибудь начну что-то делать, чтобы разозлить кого-то другого, то мне от этого лучше не станет, и я не смогу продолжать этим заниматься. В моём мире всё очень просто, но я понимаю, что некоторые предполагают подобное, и что некоторые люди хотели бы так думать. Но никакого соперничества нет. Я был участником IN FLAMES 20 лет. Что было, то было. Это отличная группа, и она всегда будет таковой».















+2 -0



просмотров: 330