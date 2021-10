29 окт 2021



Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT



Пять бывших участников IN FLAMES — Jesper Strömblad (guitar), Daniel Svensson (drums), Peter Iwers (bass), Niclas Engelin (guitar) и Mikael Stanne (vocals) — основали группу THE HALO EFFECT.







