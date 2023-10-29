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The Halo Effect

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THE HALO EFFECT выпустят песню в этом году



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Басист THE HALO EFFECT Peter Iwers в недавнем интервью ответил на вопрос о том, когда поклонникам стоит ждать новый материал от группы:

«Я верю в то, что мы выпустим одну песню до конца этого года и еще одну в начале следующего. Все записано и готово, весь второй альбом полностью готов. И мы уже обсуждаем то, когда и как начнем писать новый материал. Ну а над датами выхода мы не властны — это епархия лейбла. Поэтому я точно не знаю, когда и что будет выпущено, но новая пластинка однозначно грядет!»




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29 окт 2023
M
Mateas89
Ух, ждем-с))
29 окт 2023
H
Hromis
А Йеспер прибухнул или тоже запилил вместе с ними?

просмотров: 453

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