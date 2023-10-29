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THE HALO EFFECT выпустят песню в этом году



Басист THE HALO EFFECT Peter Iwers в недавнем интервью ответил на вопрос о том, когда поклонникам стоит ждать новый материал от группы:



«Я верю в то, что мы выпустим одну песню до конца этого года и еще одну в начале следующего. Все записано и готово, весь второй альбом полностью готов. И мы уже обсуждаем то, когда и как начнем писать новый материал. Ну а над датами выхода мы не властны — это епархия лейбла. Поэтому я точно не знаю, когда и что будет выпущено, но новая пластинка однозначно грядет!»







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