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The Halo Effect

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Вокалист THE HALO EFFECT: «Мы сразу решили, что не будем изобретать что-то новое»



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THE HALO EFFECT, новый проект с участием пяти бывших участников шведской металл-группы IN FLAMES — Jesper'a Strömblad'a (гитара), Daniel'я Svensson'а (барабаны), Peter'a Iwers'a (бас), Niclas'а Engelin'а (гитара) и Mikael'я Stanne — выпустит свой дебютный альбом "Days Of The Lost" 12 августа на лейбле Nuclear Blast. В новом интервью финскому изданию Chaoszine Stanne ответил на вопрос о том, было ли у него и других участников THE HALO EFFECT чёткое представление о музыкальном направлении с момента основания группы:

«Мы решили... Это было что-то из серии: "Мы можем делать что угодно. Это не имеет значения. Давайте делать музыку, от которой нам будет хорошо". И те первые демо были очень показательны: "Хорошо. Вот это да. Мы движемся в направлении, которое нам нравится. И это легко". Думаю, мы сразу решили, что не будем изобретать что-то новое, а лучше сыграем на наших сильных сторонах. В чём мы хороши? Что мы можем делать, что мы умеем? Таким образом стало намного легче сочинять песни, потому что не обязательно быть оригинальным или что-то в этом роде — это не должно быть чем-то уникальным — должно просто хорошо получиться. И это всё, что имело значение. И тогда мы сказали: "Если это хорошо, то мы это сделаем". В противном случае мы не будем этого делать. Мы достигли определённого возраста и определённого уровня опыта, что не собираемся ничего форсировать. Мы хотим убедиться, что это весёлый, классный проект, в рамках которого мы отлично проводим время, сочиняя вместе, записываясь и играя. И на этом всё. В этом для нас главная фишка».

Stanne, основным проектом которого остаётся DARK TRANQUILLITY, сказал, что было здорово воссоединиться со старыми друзьями во время работы над альбомом THE HALO EFFECT:

«Благодаря этому я получил замечательный опыт. Потому что я постоянно в разъездах, и мы не так часто видимся. И вот наконец мы можем просто посидеть в студии и поговорить о музыке, немного сочинять, немного записывать и просто болтать о старых добрых временах, когда мы встретились в начале 90-х, или поговорить о пластинках, которые мы любим, о концертах, на которые мы ходили... Так что это была отличная возможность для всего этого. А потом просто сделать что-то сидя дома. Это произошло в тот момент, когда мы сидели дома и не так часто выходили на улицу. В основном это была только студия, домашняя студия, семья и группы — вот и всё, что я видел во время пандемии. Но это было здорово. Будь то DARK TRANQUILLITY, GRAND CADAVER или THE HALO EFFECT, это было по-настоящему хорошее и супертворческое время. Так что с творческой точки зрения это были лучшие годы в моей жизни. Но были и несчастливые моменты во многих других отношениях».




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