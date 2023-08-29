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The Halo Effect

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|||| 29 авг 2023

Новый THE HALO EFFECT не сильно отличается от прошлого диска



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В рамках беседы с подкастом "Everblack" Peter Iwers рассказал, каким по звучанию получился новый THE HALO EFFECT:

«В принципе и в этом, и в предыдущем случае мы просто пришли в студию с некоторыми идеями. У Niclas'a было много, очень много идей, несколько готовых песен, а затем он пригласил нас, всех остальных, в процесс написания песен. Так что мы пришли в студию, не имея чёткого плана, как всё будет звучать, но очевидно, что всё дело в пальцах и в голосе Mikael'я. Что бы ни вышло, результат будет таким, каким он есть сейчас. Всегда хочется развиваться, конечно, но следующая пластинка не будет отличаться, это определённо тот же жанр. И, как я уже сказал, мы играли то, что чувствовали. А Niclas написал кучу песен вместе с Jesper'ом, и мы пришли в студию и просто сыграли то, что хотели.

Часто бывает так, что некоторые группы постоянно развиваются, и от записи к записи всё меняется. Но я чувствую, что мы настроены более комфортно, чем раньше. Мы не испытывали никакого давления, записывая [первый альбом THE HALO EFFECT] "Days Of The Lost", и мы не испытывали никакого давления [на последующем альбоме]. Но в то же время мы выступали, мы стали вместе ещё сильнее, чем раньше. Так что это однозначно та же самая музыка. Но вот как сказать... Я даже не знаю».






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29 авг 2023
Corpsegrinder04
Хорошая новость. Прошлый альбом был крутой. Заслушал до дыр, много воспоминаний. Даже блевал последний раз под него, когда наебашился у кореша на ДР.
Like!2
29 авг 2023
P
Petrovich Sexyy
Какая "неожиданность". Впрочем, я и не против.
29 авг 2023
deepress
о, в этот раз Никлас не с Микаэлем, а с Йеспером песни писал. это уже изменение, посмотрим, послушаем

просмотров: 686

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