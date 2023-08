2 авг 2023



THE HALO EFFECT и DARK TRANQUILLITY выпустят альбомы в 2024



Вокалист THE HALO EFFECT и DARK TRANQUILLITY в интервью на John Smith Rock Festival сообщил, что в 2024 стоит ждать альбомов от двух групп и добавил про THE HALO EFFECT:



«Мы собирались выпустить EP, но потом поняли... наверное, нет. Мы собираемся выпустить альбом в начале следующего года, а вскоре начнем выпускать синглы и тому подобную информацию. Мы очень волнуемся и, одновременно, рады тому, что получилось. Мы очень много работали, чтобы уложиться в график, чтобы альбом был готов вовремя. Это было... не напряженно, но мы сделали очень много за короткий период времени, что в итоге привело к тому, что альбом получился более уверенным. Он очень сфокусирован. Первый альбом был похож на "Эй, давайте разберемся, что мы хотим сделать...", в то время как на этом альбоме мы точно знали, что хотим сделать».







