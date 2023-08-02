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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 35
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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The Halo Effect

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2 авг 2023 : 		 THE HALO EFFECT и DARK TRANQUILLITY выпустят альбомы в 2024

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13 апр 2022 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

21 янв 2022 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT
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|||| 2 авг 2023

THE HALO EFFECT и DARK TRANQUILLITY выпустят альбомы в 2024



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Вокалист THE HALO EFFECT и DARK TRANQUILLITY в интервью на John Smith Rock Festival сообщил, что в 2024 стоит ждать альбомов от двух групп и добавил про THE HALO EFFECT:

«Мы собирались выпустить EP, но потом поняли... наверное, нет. Мы собираемся выпустить альбом в начале следующего года, а вскоре начнем выпускать синглы и тому подобную информацию. Мы очень волнуемся и, одновременно, рады тому, что получилось. Мы очень много работали, чтобы уложиться в график, чтобы альбом был готов вовремя. Это было... не напряженно, но мы сделали очень много за короткий период времени, что в итоге привело к тому, что альбом получился более уверенным. Он очень сфокусирован. Первый альбом был похож на "Эй, давайте разберемся, что мы хотим сделать...", в то время как на этом альбоме мы точно знали, что хотим сделать».

Vocalist MIKAEL STANNE Reveals THE HALO EFFECT And DARK TRANQUILLITY Will Release New Albums In 2024 (Video)




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 авг 2023
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xRReth
Интересно, будем ли играть в "найди 10 отличий"
Хотя новость на 75% заебись

просмотров: 298

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