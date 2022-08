22 авг 2022



Дебют THE HALO EFFECT стал первым в Швеции



Дебютная пластинка THE HALO EFFECT "Days Of The Lost" стала первой в Швеции, тем самым установив достижение, которое невозможно побить — это первая дебютная пластинка металл-группы, которая в первую неделю возглавила национальные чарты.























+7 -1



просмотров: 453