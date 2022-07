24 июл 2022



Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT



Anders Fridén, фронтмен шведской группы IN FLAMES, высказал своё мнение о THE HALO EFFECT — новом проекте, в котором участвуют пять бывших участников IN FLAMES — Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал). На вопрос о том, удалось ли ему посмотреть на THE HALO EFFECT, когда они играли на фестивале Sweden Rock вместе с IN FLAMES в прошлом месяце, Anders ответил Chaoszine следующее:



«Они играли на следующий день после выступления IN FLAMES, а мы к тому времени уже уехали. Мы играли в пятницу, а они выступали в субботу».



Fridén сказал, что он особо не обращал внимания на THE HALO EFFECT и добавил, что его не волнует предполагаемое соперничество между этими двумя группами:



«Люди могут делать всё, что хотят. Бывшие участники IN FLAMES играли в других группах. Какая разница в данном случае?



Я думаю, что вы — не вы лично, а СМИ — они хотят, чтобы это стало важным событием. Но они занимаются своим делом.



Честно говоря, я особо их не слушал, но, судя по тому, что я слышал, это больше похоже на DARK TRANQUILLITY, чем на IN FLAMES [Андерс, видимо, ссылается на тот факт, что Stanne является участником DARK TRANQUILLITY с момента основания группы более трёх десятилетий назад, он также записал вокальные партии для первого альбома IN FLAMES]. Но это нормально. Мне всё равно. Они имеют право заниматься музыкой, и пока они рады, занимаясь тем, чем занимаются, это прекрасно. Это никогда не изменит нас и наше творчество. Это просто одна группа из многих.



Удачи. Мне больше нечего сказать. Я знаю, вы хотите, чтобы я сказал больше. Но так оно и есть».







