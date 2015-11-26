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The Halo Effect

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|||| 21 янв 2022

Новое видео THE HALO EFFECT



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"Feel What I Believe", новое видео группы THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выход которого запланирован на 2022 год на Nuclear Blast.

THE HALO EFFECT Feat. Former IN FLAMES Members: Second Single 'Feel What I Believe' Now Available








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Petrovich Sexyy


22 янв 2022, 00:33		А вот бодренько прямо-таки!

father


22 янв 2022, 01:23		Да, этот трек вообще то, что надо, правда это настолько In Flames, что вокал Фридена подсознательно додумывается:)


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