Новое видео THE HALO EFFECT

"Feel What I Believe", новое видео группы THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выход которого запланирован на 2022 год на Nuclear Blast.
Petrovich Sexyy
father
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