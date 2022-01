21 янв 2022



Новое видео THE HALO EFFECT



"Feel What I Believe", новое видео группы THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выход которого запланирован на 2022 год на Nuclear Blast.



















