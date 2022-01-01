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*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
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*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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The Halo Effect

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19 июл 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT — о здоровье JESPER'a STRÖMBLAD'a

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Гитарист THE HALO EFFECT — о здоровье JESPER'a STRÖMBLAD'a



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Niclas Engelin в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каково состояние здоровья Jesper'a Strömblad'a:

«Это постоянная борьба — это так. У него есть свои демоны, с которыми он борется. Мы его поддерживаем в этой борьбе. Мы поддерживаем его, и всё дело в любви. Он в группе, он член группы, но это происходит изо дня в день, я так полагаю, но в целом всё гораздо лучше, чем было... Это полноценная поддержка и любовь. И сегодня он в лучшей форме, чем раньше, как я уже говорил. Так что он будет на сцене с нами, насколько он сможет это сделать, почувствовать себя сильным. Никакого давления с нашей стороны. Он должен чувствовать себя хорошо».

Что касается того, как THE HALO EFFECT будут вести будущую гастрольную деятельность, если Jesper не сможет отправиться в поездку, он ответил:

«У нас есть некоторые идеи на этот счёт. Я не могу говорить об этом прямо здесь и сейчас. Мы решаем этот вопрос. Но главная цель состоит в том, чтобы Jesper был в команде столько, сколько он сможет осилить и чувствовать себя уверенно. А если он каким-то образом не сможет этого сделать, мы поддержим его и будем с ним на протяжении всего пути. И мы найдём решения, потому что мы... Это коллектив друзей. Это просто гётеборгская сцена дэт-металла, и мы здесь среди друзей, как это было в 90-х, в начале 90-х. И мы будем решать эти вещи в позитивном ключе!»




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