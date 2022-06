сегодня



The Needless End, новая песня группы THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал), доступна ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Days Of The Lost, выход которого запланирован на 12 августа 2022 год на Nuclear Blast. https://www.thehaloeffect.band/







