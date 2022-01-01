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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 22
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
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The Halo Effect

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26 июл 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT: «Это мой приоритет»

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Гитарист THE HALO EFFECT: «Это мой приоритет»



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Jesper Strömblad в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что заставило его вновь стать участником полноценной группы:

«Но это недоразумение, потому что я все еще в CYHRA. Там кое-что происходило, личные дела, в которые я не должен влезать. Если вы видите промо-фотографии сейчас, меня на них нет. Но я все еще в группе. Всегда был вопрос, смогу ли я быть на сцене или нет, но я всегда был музыкальным мотором, так сказать. Когда я узнал о составе [THE HALO EFFECT], сомнений не осталось».

Затем он рассказал о том, как видит себя в планах THE HALO EFFECT, когда гастрольная активность усилится.

«Мне не пришлось долго размышлять над тем, чтобы присоединиться к группе. На данный момент гастроли всегда будут для меня проблемой. У нас всегда будет запасной вариант. Я всегда буду душой с группой. Я всегда буду писать музыку и работать в студии. Но когда я услышал демо-записи Niclas'а, я сказал: "Да, мы должны сделать больше таких вещей". Они были феноменальны. И это не было повторением. Не было такого: "Давайте звучать, как 20 лет назад". Это звучало настолько по-новому, свежо и хорошо. Я сказал: "Мы можем сделать это и избавиться от людей, которые говорят, что мы собрали эту группу, потому что мы вместе играли в предыдущих группах". Эта группа стоит на своих собственных ногах. Возможно, вы можете услышать некоторые влияния, но это не так уж удивительно, потому что это мы играем вместе. Именно так я пишу музыку».




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