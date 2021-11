сегодня



Как бывшие участники IN FLAMES собрались в THE HALO EFFECT



Mikael Stanne в недавнем интервью рассказал о том, как появился проект THE HALO EFFECT:



«Здесь собрались практически все мои старые друзья из местных. Гётеборг маленький, и в нём всегда были очень тесные связи между участниками групп.



Меня пригласил Niclas Engelin, которого я знаю с тех пор, как он... Мы впервые выступали вместе с его старой группой; они назывались SARCAZM, а мы тогда назывались SEPTIC BROILER, до DARK TRANQUILLITY. Вот как глубоко мы забрались в прошлое. И он сказал мне: "Давай поиграем вместе музыку". И я ответил: "Конечно. Это было бы здорово". Я был очень погружён в сочинение и запись последнего альбома DARK TRANQUILLITY "Moment", но я сказал: "Я скоро закончу". Потому что я всё ещё находился в режиме домашнего творчества, записывал и пел. Так что я просто сказал: "Пришлите мне несколько песен. Я посмотрю, что я могу сделать". А потом мне позвонил Peter Iwers и сказал: "Я, вероятно, буду участвовать в этом проекте с Niclas'ом. И было бы здорово, если бы мы могли сделать это на полном серьёзе. И, возможно, мы сможем позвать ещё и Daniel'а", который тоже играл в IN FLAMES, "а потом, возможно, и Jesper'a Strömblad'a". И я такой: "Это звучит чертовски круто". Это уже совсем старая школа. Хотя мы никогда не играли в этом составе в ранние дни IN FLAMES, я был в этой группе, Jesper был в ней, а остальные ребята присоединились позже. Так что это было что-то вроде: "Хорошо. Да, почему бы и нет? Давайте посмотрим, что мы можем придумать". Так что в итоге это всё старые, бывшие, немного странные участники IN FLAMES. Но для меня это на самом деле как... Daniel был в классе моего младшего брата, когда мы росли, так что я узнал его, потому что он увлёкся дэт-металлом и основал свою группу SACRILEGE, которая мне очень понравилась. А Niclas всегда был очень, очень искусным, отличным гитаристом, играл в SARCAZM и других группах, на концерты которых я всегда ходил, и мы всегда тусовались в конце 80-х и начале 90-х. И Peter'a, конечно, я знал, потому что он был братом Anders'a, который всегда был моим другом. А с Jesper'ом я познакомился во время наших первых концертов в 87–88 годах или около того, — мы тусовались в Valvet, который был единственным андеграундным металлическим местом в Гётеборге в конце 80-х и начале 90-х. Так что всё было вполне логично. И когда мы начали говорить о совместных выступлениях, это было что-то вроде: "Хорошо. Что же нам делать?" Может быть, мы просто посмотрим, сможем ли мы продолжить — не то, на чём остановились, а то, что мы хотели сделать тогда, и посмотрим, сможем ли мы обновить то, чему научились [благодаря] нашему общему опыту. Такова была идея. И это было здорово — просто возможность пообщаться со старыми друзьями. Из-за гастрольных графиков и всего прочего в последние 15 лет или около того мы никогда не виделись так часто. Но теперь у нас есть такая возможность. Так что это было супер, суперкруто».



По поводу музыкального направления THE HALO EFFECT он сказал:



«Niclas начал писать несколько песен, просто основываясь на том, что у него есть и что он любит. И я сразу же почувствовал: "О, это очень круто. Мы что-то готовим". Это супертяжёлая, мелодичная музыка — всё то, к чему мы стремились, когда росли. Потом в работу включился Jesper, и он начал немного изменять или добавлять что-то ещё. И мы почувствовали: "Окей, это потрясающе". Это не кажется чем-то новым, это не кажется чем-то сверхновым, но в то же время почему мы должны это делать? Давайте сосредоточимся на том, что мы знаем лучше всего, и попытаемся вернуть то чувство, которое было у нас в детстве, когда мы хотели играть вместе, и ту игривую атмосферу. Потому что чем дольше вы играете вместе со своей основной группой или с кем-то ещё, вы пытаетесь постоянно открывать себя заново, и так много энергии уходит на попытки быть непохожим на то, что вы делали раньше. В то время как если начинать что-то новое с очень знакомым жанром музыки, то можно быть очень свободным в этом. Это не должно быть чем-то особенным, это не должно соответствовать каким-то правилам — это просто должно быть чертовски круто и приятно. Так что это было отправной точкой. А потом я попытался в лирике рассказать или написать о том, как мы росли, что чувствовали, что подтолкнуло нас к такой экстремальной музыке. Это стало своего рода темой, о которой мы всегда говорили: "Вы помните это? Помните ли вы то старое шоу? Ты помнишь то место, куда мы ходили, и долгую поездку на автобусе, который вёз нас в тот дерьмовый молодежный центр, где мы видели те группы?" и так далее. Так что это стало отчасти ностальгией, но и своего рода признанием того, откуда мы вышли и как всё сложилось».



Он также рассказал о песне "Shadowminds", на которую было снято музыкальное видео:



«Это была одна из первых песен, которую мы написали. Мы решили: "Давайте запишем несколько песен, посмотрим, получится ли что-нибудь, посмотрим, как получится, посмотрим, что мы сможем предложить". Так мы записали три песни, и "Shadowminds" была одной из них. И мы были очень ими довольны, мы все почувствовали: "Это здорово". Потому что всё было написано очень быстро. Мы пошли в студию, Jesper приложил к этому свою руку. Потом я написал несколько текстов за день или за пару часов, записал их в варианте демо-версии и отправил им, а они сказали: "Хорошо. Круто. Да. Давайте запишем это очень быстро и посмотрим, что получится". Потом мы записали ещё несколько песен. И мы не могли решить, какая песня будет первым синглом, потому что когда мы записывали демо, это был просто способ представить что-то лейблу, посмотреть, заинтересуется ли кто-нибудь. Поэтому мы подумали: "Хорошо, но какая песня будет наиболее показательной для нашей музыки, для этой группы, которую мы ещё почти не знаем". Мы поставили пять песен нескольким друзьям и людям, которые работают в музыке, и все они согласились, что это, вероятно, та самая. Она наиболее точно отражает то, что мы собой представляем. Это реально насыщенная композиция, она мелодичная, тяжёлая, и это первая песня, которую мы в итоге закончили и ощутили: "Хорошо, это правильное направление. Это отличный способ двигаться вперёд. И если мы сможем сделать песни хотя бы такого качества, но в другом ключе, то у нас всё получится". Так что ощущения были хорошие. Это была отличная отправная точка — начать с чего-то, чем мы сразу же очень гордились, и мы чувствовали, что это будет тот самый номер, который запомнится надолго!»



















