THE HALO EFFECT — проект или группа? Отвечает вокалист



Mikael Stanne в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, THE HALO EFFECT проект или группа:



«Это определённо новая группа. Она начиналась как проект или идея, но благодаря времени, которое у нас было, я считаю, что мы превратили её в настоящую группу, и мы хотим относиться к ней именно так, потому что мы хотим убедиться, что мы делаем всё возможное, чтобы сделать её настолько хорошей, насколько это возможно. Мы хотим совершить несколько туров; мы хотим участвовать в крутых фестивалях. И мы уже начинаем планировать новую работу по записи следующего альбома и тому подобное. Так что все просто в восторге. А поскольку всё было хорошо и мы были на подъёме... Если Niclas и Jesper начинают работать, их уже не удержать. Так что они уже начали сочинять новый материал. Давайте не отставать. В ближайшие пару лет будет много работы [смеётся], это точно».



У Stanne также спросили, повлиял ли "Reroute To Remain", шестой альбом IN FLAMES, вышедший в 2002 году, на то, как THE HALO EFFECT подошли к процессу написания песен, и он ответил:



«Я так не думаю. Мне нравится этот альбом — я считаю его фантастическим — но нет, я так не думаю. Но, безусловно, другие ребята были важной частью этого альбома, так что, возможно, это что-то... У них был такой опыт, так что это накладывает отпечаток и как-то сказывается на них. Но я не думаю, что это когда-либо всплывало, так что я не уверен, что это было каким-то определённым влиянием. Но, конечно, всё является частью того, что ты делаешь, верно?!»















