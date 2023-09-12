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The Halo Effect

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|||| 12 сен 2023

Вокалист THE HALO EFFECT объясняет, почему гитарист не может



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В интервью подкасту "Scars And Guitars" Mikael Stanne ответил на вопрос, поедет ли Jesper Strömblad в ближайший тур группы по Австралии:

«Я так не думаю. Нет. Для Jesper'а путешествия — это большая проблема. Так что он не поедет с нами в Австралию. Я бы очень этого хотел, и это было бы здорово. А там посмотрим. И я знаю, что он хочет это сделать, но он также знает, что если есть проблемы с зависимостью, как у него, то 25-часовой перелёт и всё остальное — это не лучшие условия с его точки зрения. Но посмотрим. Но я очень надеюсь на это. Это было бы просто великолепно».

На вопрос о том, участвует ли он по-прежнему в процессе сочинения песен для THE HALO EFFECT, Mikael ответил:

«О да, безусловно. И это мне нравится. Он очень много привносит в работу. И наблюдать за этим просто поразительно. Когда мы пришли в студию и начали записывать следующий альбом, инстинкт Jesper'а был настолько тонко настроен и настолько индивидуален, что мы могли сидеть и работать над чем-то, над чем мы работали часами, а потом Jesper приходил и говорил: "Дай-ка я попробую", и всё сразу получалось. Он способен найти просто идеальную мелодию, идеальный ритм или идеальный рифф, чтобы решить все проблемы, которые могут возникнуть у нас с песней. И это удивительно наблюдать. Так что он внёс большой вклад в новые песни, которые мы сочиняли. И это здорово!»




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12 сен 2023
Corpsegrinder04
Потому что ханурик, вот и не может. Чего тут ещё объяснять. И так все знают.
Сочинять ещё хоть получается что-то путёвое и на этом спасибо. Так что здоровья.
12 сен 2023
L
LU---
Потому,что это далеко и Невыгодно.
Туда вообще мало кто ездит.
Хватает Юга Азии обычно.

просмотров: 397

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