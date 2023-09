12 сен 2023



Вокалист THE HALO EFFECT объясняет, почему гитарист не может



В интервью подкасту "Scars And Guitars" Mikael Stanne ответил на вопрос, поедет ли Jesper Strömblad в ближайший тур группы по Австралии:



«Я так не думаю. Нет. Для Jesper'а путешествия — это большая проблема. Так что он не поедет с нами в Австралию. Я бы очень этого хотел, и это было бы здорово. А там посмотрим. И я знаю, что он хочет это сделать, но он также знает, что если есть проблемы с зависимостью, как у него, то 25-часовой перелёт и всё остальное — это не лучшие условия с его точки зрения. Но посмотрим. Но я очень надеюсь на это. Это было бы просто великолепно».



На вопрос о том, участвует ли он по-прежнему в процессе сочинения песен для THE HALO EFFECT, Mikael ответил:



«О да, безусловно. И это мне нравится. Он очень много привносит в работу. И наблюдать за этим просто поразительно. Когда мы пришли в студию и начали записывать следующий альбом, инстинкт Jesper'а был настолько тонко настроен и настолько индивидуален, что мы могли сидеть и работать над чем-то, над чем мы работали часами, а потом Jesper приходил и говорил: "Дай-ка я попробую", и всё сразу получалось. Он способен найти просто идеальную мелодию, идеальный ритм или идеальный рифф, чтобы решить все проблемы, которые могут возникнуть у нас с песней. И это удивительно наблюдать. Так что он внёс большой вклад в новые песни, которые мы сочиняли. И это здорово!»







