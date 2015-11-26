Новая песня THE HALO EFFECT

"Shadowminds", новая песня группы THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 2022 год на Nuclear Blast.
Reflection
hansi_hrb
GrimDeadReaper
Nepalcev
Но вообще, загадка, зачем это нужно Stanne? Хотя, может они сделают альбом 50/50 DT/IF?
Skedel
GodZillO
Petrovich Sexyy
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