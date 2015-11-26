Новая песня THE HALO EFFECT

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"Shadowminds", новая песня группы THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 2022 год на Nuclear Blast.

THE HALO EFFECT Feat. Former IN FLAMES Members: Debut Single








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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Reflection


9 ноя 2021, 15:05		Симпатично, понравилось

hansi_hrb


9 ноя 2021, 15:08		Вполне.

GrimDeadReaper


9 ноя 2021, 15:28		Хех, вот вам и олдскул. Неплохая вещица. Удивило, что это скорее DT, чем "тот самый" IF. Меня - как гораздо большего почитателя творчества первых - это радует, но всё же хочется чего-то более уникального и интересного.

Nepalcev


9 ноя 2021, 16:14		Да, DT 2000-х. Неплохо.
Но вообще, загадка, зачем это нужно Stanne? Хотя, может они сделают альбом 50/50 DT/IF?

Skedel


9 ноя 2021, 16:45		Теперь надо Хенриксону, Сундину и Дживарпу объедениться с Фриденом и сделать материал в духе клаймана

GodZillO


9 ноя 2021, 17:06		Без Бьерна ничего не получится он единственный это болото алкашей и невростеников тянул.

Petrovich Sexyy


9 ноя 2021, 18:14		После тизера ожидаемо.


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