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Новая песня THE HALO EFFECT



"Shadowminds", новая песня группы THE HALO EFFECT, в состав которой входят Jesper Strömblad (гитара), Daniel Svensson (барабаны), Peter Iwers (бас), Niclas Engelin (гитара) и Mikael Stanne (вокал), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 2022 год на Nuclear Blast.







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