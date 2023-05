сегодня



Новое видео THE HALO EFFECT



"Path Of Fierce Resistance", новое видео THE HALO EFFECT, доступно для просмотра ниже.



Stanne: «Песня "Path Of Fierce Resistance" была написана нами для альбома "Days Of The Lost", но она появилась только на ограниченном японском издании, и она была очень близка нам, и то, что она теперь доступна для всех, кажется просто фантастикой.



Новый альбом уже в работе, и мы невероятно этому рады, так что считайте, что это то, что поможет вам, ребята, пока мы не представим, что будет дальше.



Эта песня — еще одна классика от Jesper'a и Niclas'a, в которой есть все, что мы любим в этой группе. Лирически она посвящена нереалистичным ожиданиям и тому, как важно следовать своему собственному пути и быть непреклонным, несмотря ни на что.



Мы начинаем наш тур по США 20 мая и очень рады впервые привезти эту группу в Америку. Не пропустите это!»







