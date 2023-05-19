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The Halo Effect

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1 май 2023 : 		 Новый сингл THE HALO EFFECT выйдет весной

20 фев 2023 : 		 THE HALO EFFECT исполнили новые песни

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22 сен 2022 : 		 THE HALO EFFECT готовят ЕР

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1 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT

22 авг 2022 : 		 Дебют THE HALO EFFECT стал первым в Швеции

13 авг 2022 : 		 Участие в IN FLAMES — клеймо для музыкантов THE HALO EFFECT?

12 авг 2022 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

1 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с THE HALO EFFECT

27 июл 2022 : 		 THE HALO EFFECT — проект или группа? Отвечает вокалист

26 июл 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT: «Это мой приоритет»

24 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT

19 июл 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT — о здоровье JESPER'a STRÖMBLAD'a

14 июл 2022 : 		 Вокалист THE HALO EFFECT: «Мы сразу решили, что не будем изобретать что-то новое»

23 июн 2022 : 		 Басист THE HALO EFFECT заявил, что у группы не было намерения насолить IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 THE HALO EFFECT дебютировали на сцене

11 июн 2022 : 		 THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES

3 июн 2022 : 		 Новая песня THE HALO EFFECT

13 апр 2022 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

21 янв 2022 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

21 янв 2022 : 		 Новая песня THE HALO EFFECT

18 ноя 2021 : 		 Как бывшие участники IN FLAMES собрались в THE HALO EFFECT

9 ноя 2021 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT
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Новое видео THE HALO EFFECT



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"Path Of Fierce Resistance", новое видео THE HALO EFFECT, доступно для просмотра ниже.

Stanne: «Песня "Path Of Fierce Resistance" была написана нами для альбома "Days Of The Lost", но она появилась только на ограниченном японском издании, и она была очень близка нам, и то, что она теперь доступна для всех, кажется просто фантастикой.

Новый альбом уже в работе, и мы невероятно этому рады, так что считайте, что это то, что поможет вам, ребята, пока мы не представим, что будет дальше.

Эта песня — еще одна классика от Jesper'a и Niclas'a, в которой есть все, что мы любим в этой группе. Лирически она посвящена нереалистичным ожиданиям и тому, как важно следовать своему собственному пути и быть непреклонным, несмотря ни на что.

Мы начинаем наш тур по США 20 мая и очень рады впервые привезти эту группу в Америку. Не пропустите это!»




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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19 май 2023
Corpsegrinder04
Отличная песня. Вечером после работы с удовольствием под неё буду пить пиво и ебать мозга.
19 май 2023
father
Это ж бонус к японскому изданию первого альбома
19 май 2023
resurgamresponses
штамповка мдм
19 май 2023
A
ASombre76
resurgamresponses, согласен, крепкая, качественная, даже местами заводная, но абсолютно вторичная мдм шведятина.

просмотров: 1036

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