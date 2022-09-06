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Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразовой»



Niclas Engelin в рамках недавней беседы отметил тот факт, что со смертью физических носителей и распространения стриминговых сервисов музыка превратилась в одноразовую:



«Я помню, как в 80-х годах, когда я начал увлекаться хэви-металлом и всем прочим в этом роде, DIO выпустили альбом "Sacred Heart" [в 1985 году], а я был, наверное, в шестом классе или около того. И у них вышел сингл "Hungry For Heaven" — потрясающий сингл. Я купил физический сингл с бонус-треком на стороне B. И нам пришлось ждать до сентября, пока выйдет альбом. В этом и была магия, потому что ты крутил сингл за синглом всё лето, а потом альбом вышел в тот же день, когда мы снова начали ходить в школу. Я помню это. И в тот же день мы увидели большой плакат: "DIO приезжают в Гётеборг в ноябре". "Боже мой. Мы должны купить билеты". И в этом была магия. И вы можете прочитать об этом только в журналах, может быть, услышать отрывки некоторых песен по радио и, возможно, несколько интервью с [вокалистом] Ронни [Джеймсом Дио] или [гитаристом] Vivian'ом Campbell'ом или кем-то из членов группы. И в этом заключалась магия. Вы должны были размышлять об этом: "Может быть, они так живут?" — "Да, он живёт в замке". — "Он рыцарь". Мы придумывали истории в своём сознании и между своими друзьями, и мы ждали их. И это создавало особую магию, особый момент, потому что когда альбом появился на полках, мы были там, покупали альбом в первый день, покупали его, шли домой и просто слушали "Sacred Heart"... Это магия. А сегодняшнее общество совершенно другое. Я могу смотреть на своих детей, когда они слушают музыку: "Я люблю этого исполнителя". — "Как называется песня?" — "Эх, не знаю. Номер пять — хорошая. И номер семь". Они не знают. Им всё равно. "Дай мне песню". В наше время это уже другое дело... Вы не тратите время на то, чтобы погрузиться в музыку. Я имею в виду, покупая свой любимый альбом, выходя из магазина, держа его в руке — будь то CD или винил — вы говорили: "Мне нужно срочно попасть домой"».







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