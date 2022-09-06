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The Halo Effect

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Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразовой»



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Niclas Engelin в рамках недавней беседы отметил тот факт, что со смертью физических носителей и распространения стриминговых сервисов музыка превратилась в одноразовую:

«Я помню, как в 80-х годах, когда я начал увлекаться хэви-металлом и всем прочим в этом роде, DIO выпустили альбом "Sacred Heart" [в 1985 году], а я был, наверное, в шестом классе или около того. И у них вышел сингл "Hungry For Heaven" — потрясающий сингл. Я купил физический сингл с бонус-треком на стороне B. И нам пришлось ждать до сентября, пока выйдет альбом. В этом и была магия, потому что ты крутил сингл за синглом всё лето, а потом альбом вышел в тот же день, когда мы снова начали ходить в школу. Я помню это. И в тот же день мы увидели большой плакат: "DIO приезжают в Гётеборг в ноябре". "Боже мой. Мы должны купить билеты". И в этом была магия. И вы можете прочитать об этом только в журналах, может быть, услышать отрывки некоторых песен по радио и, возможно, несколько интервью с [вокалистом] Ронни [Джеймсом Дио] или [гитаристом] Vivian'ом Campbell'ом или кем-то из членов группы. И в этом заключалась магия. Вы должны были размышлять об этом: "Может быть, они так живут?" — "Да, он живёт в замке". — "Он рыцарь". Мы придумывали истории в своём сознании и между своими друзьями, и мы ждали их. И это создавало особую магию, особый момент, потому что когда альбом появился на полках, мы были там, покупали альбом в первый день, покупали его, шли домой и просто слушали "Sacred Heart"... Это магия. А сегодняшнее общество совершенно другое. Я могу смотреть на своих детей, когда они слушают музыку: "Я люблю этого исполнителя". — "Как называется песня?" — "Эх, не знаю. Номер пять — хорошая. И номер семь". Они не знают. Им всё равно. "Дай мне песню". В наше время это уже другое дело... Вы не тратите время на то, чтобы погрузиться в музыку. Я имею в виду, покупая свой любимый альбом, выходя из магазина, держа его в руке — будь то CD или винил — вы говорили: "Мне нужно срочно попасть домой"».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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6 сен 2022
gravitgroove
Да нифига никакой магии, просто привычка и фетишизм. Сейчас мне нет дело до оформления и габаритов обложек проходных, на мой взгляд, альбомов. Я вообще проходняк не держи, ибо не переслушиваю, а если там есть какой-то один трэк, что нравится, то удобнее купить его в цифре под плейлист. Раньше бы я сделал это на кассете.
И почему-то первые два альбома Inflames я могу переслушать, хотя и не горю желанием, а переслушивать все, что после них - нет, но стриминг тут не причем. Все индивидуально.
6 сен 2022
S
SpirtRoyal
Ну так ДИО я и сейчас могу переслушать с удовольствием. А музло от THE HALO EFFECT такое ощущение что написано путем слепливания случаньіх семплов в музьікальном редакторе. Черед 10 лет никто и не вспомнит кто они
6 сен 2022
С
СтаканМарьиванны
Я и сейчас покупаю музыку на физических носителях, не часто, но иногда понравившийся альбом, группу. Это как книга. Можно и в цифровом виде приобрести/скачать, но приятнее в руках подержать, полистать страницы, буклет, поставить cd, винил в проигрыватель. Возможно, это фетишизм, но стриминговые сервисы меня лично не цепляют. Слишком обезличено.
6 сен 2022
gravitgroove
СтаканМарьиванны, не, по фетишизмом имелось ввиду, когда человек заполняет пространство своего жилища музыкой. Знал таких лично. Квартира небольшая, а пласта на четверть жилья, как у барыги
6 сен 2022
С
СтаканМарьиванны
gravitgroove, ну у человека, может быть, навязчивое коллекционирование музыки. Но посмотреть было бы любопытно, это же как в музыкальный магазин попасть, которые канули в Лету.
6 сен 2022
father
Мне кажется, в 80-е до момента издания материала абы кто ещё и попросту не доживал, т.е. наклепать пластинок и развезти их хотя бы по всем городам страны группа сама физически не могла, поэтому для издания необходим был лейбл. А на лейбле ушастые ребята уже отсеивали уж совсем нежизнеспособное дерьмо. Ошибались иногда конечно, но откровенный мусор точно не проходил проверку. Сейчас же опубликовать свои опусы труда не составляет; да, если музыка ни о чём, то у неё и прослушиваний особо не будет, однако информационный фон уже засран по самое не балуйся.

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