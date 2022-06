сегодня



THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES



В недавнем интервью у участников THE HALO EFFECT спросили, считают ли они новую работу "по духу" продолжением "Reroute To Remain", на что Peter Iwers ответил:



«О, интересно. Я не задумывался об этом. Когда ты создаешь музыку, как мы, ты, как правило, не задумываешься о чем-то - ты просто идешь и пишешь музыку и вроде как знаешь, что то, что получится, будет звучать определенным образом из-за стиля, в котором мы играем, и того, как мы играем и исполняем нашу музыку. Так что я не задумывался об этом, но может быть... может быть. Это точно не было чем-то преднамеренным. Мы просто начали. У нас была куча идей, и мы сделали кучу песен, которые звучат определенным образом. Но никто из нас не задумывался над всем этим, и никогда не было цели "это будет звучать так" или "это будет звучать так". Мы просто решили: "Давайте напишем музыку и посмотрим, что получится". И из-за того, как я уже сказал, как мы играем, она будет звучать определенным образом».



Daniel Svensson: «Многие люди любят анализировать музыку, и, конечно, она звучит как гётеборгский метал, потому что мы все из этого жанра и мы одни из тех, кто его создал. Так что, конечно, это будет звучать по-гётеборгски, по-металлически, как IN FLAMES. А вот какой эпохи, я не знаю. И, как сказал Peter, мы не задумываемся о том, как он должен звучать. Это то, как мы играем сегодня, и с учетом нашего наследия это неизбежно, чтобы мы звучали так, как мы звучим».



Peter: «Очевидно, что люди любят сравнивать нас... Это сложная тема для обсуждения, потому что никто из нас - хотя мы все были в IN FLAMES в какой-то момент, никто из нас не задумывался о том, о чем вы говорите. Но многие люди, с которыми мы разговариваем, говорят об этом. Так что это немного трудно принять, поскольку мы очень тщательно подходили к написанию музыки. Но я бы сказал, что мне немного лестно это слышать»















