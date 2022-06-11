Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 38
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
*Новое видео KREATOR 9
*Новое видео STRATOVARIUS 8
*KISS опять подловили 7
*EVANESCENCE дебютировали в новом составе 7
*Выход нового альбома ARCH ENEMY отложен 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 38
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
[= ||| все новости группы



*

The Halo Effect

*
| - |

|||| сегодня

THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES



zoom
В недавнем интервью у участников THE HALO EFFECT спросили, считают ли они новую работу "по духу" продолжением "Reroute To Remain", на что Peter Iwers ответил:

«О, интересно. Я не задумывался об этом. Когда ты создаешь музыку, как мы, ты, как правило, не задумываешься о чем-то - ты просто идешь и пишешь музыку и вроде как знаешь, что то, что получится, будет звучать определенным образом из-за стиля, в котором мы играем, и того, как мы играем и исполняем нашу музыку. Так что я не задумывался об этом, но может быть... может быть. Это точно не было чем-то преднамеренным. Мы просто начали. У нас была куча идей, и мы сделали кучу песен, которые звучат определенным образом. Но никто из нас не задумывался над всем этим, и никогда не было цели "это будет звучать так" или "это будет звучать так". Мы просто решили: "Давайте напишем музыку и посмотрим, что получится". И из-за того, как я уже сказал, как мы играем, она будет звучать определенным образом».

Daniel Svensson: «Многие люди любят анализировать музыку, и, конечно, она звучит как гётеборгский метал, потому что мы все из этого жанра и мы одни из тех, кто его создал. Так что, конечно, это будет звучать по-гётеборгски, по-металлически, как IN FLAMES. А вот какой эпохи, я не знаю. И, как сказал Peter, мы не задумываемся о том, как он должен звучать. Это то, как мы играем сегодня, и с учетом нашего наследия это неизбежно, чтобы мы звучали так, как мы звучим».

Peter: «Очевидно, что люди любят сравнивать нас... Это сложная тема для обсуждения, потому что никто из нас - хотя мы все были в IN FLAMES в какой-то момент, никто из нас не задумывался о том, о чем вы говорите. Но многие люди, с которыми мы разговариваем, говорят об этом. Так что это немного трудно принять, поскольку мы очень тщательно подходили к написанию музыки. Но я бы сказал, что мне немного лестно это слышать»








Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 июн 2022
f
father
Не стремились подражать, потому что они и есть In Flames:)
Like!1
11 июн 2022
d
deathstar777
Это как проекты Кавалеры. Фэны обрадуются, но новых фэнов не прибавится.
11 июн 2022
ElectricRetard
deathstar777, dON'T YOU DARE TO COMPARE!
11 июн 2022
ElectricRetard
Мне одному ИФ они напоминают очень косвенно? Мелодика хоть и такая же яркая, но ни разу не та же самая. А пара песен так вообще ближе к поздним ДТ.
11 июн 2022
S
SaaF
ElectricRetard, скажем так, они больше походят на Инфлеймс, чем сами Инфлеймс
11 июн 2022
D
Dichlofos
Рад за мужиков, что сыгрались/спелись и довольно-таки продуктивно. Будет охуенно, если будут не группой одного альбома.
11 июн 2022
Svarg_1349
Да как-бы они и есть Инфлэймс. Хотя конечно по этой группе стало супер очевидно, что вокал Фридэна играл и грает большую роль в формировании стиля группы.

просмотров: 297

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом