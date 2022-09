сегодня



Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT



Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT, которое состоялось в рамках Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Days of the Lost"

"The Needless End"

"A Truth Worth Lying For"

"Conditional"

"Gateways"

"Feel What I Believe"

"In Broken Trust"

"Last of Our Kind"

"The Most Alone"

"Shadowminds"







