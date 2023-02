сегодня



THE HALO EFFECT исполнили новые песни



Группа THE HALO EFFECT в рамках выступлений в Швеции сыграла две новые песни — "Become Surrender" и"The Defiant One".









Halos! Swedish tour alert: Both the Stockholm and Gothenburg shows are now completely sold out, but there are still some tickets remaining for Malmö. https://t.co/NBAAjktiIG





+0 -0



( 2 ) просмотров: 297