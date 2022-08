сегодня



Участие в IN FLAMES — клеймо для музыкантов THE HALO EFFECT?



В рамках недавней беседы с GoetiaMedia.com гитарист THE HALO EFFECT Niclas Engelin ответил на вопрос о том, рассматривают ли музыканты группы участие в IN FLAMES как некое «клеймо»:



«Вовсе нет. Я никогда не думал об этом в таком смысле. И мы никогда так не думали. Потому что группа — это коллектив из друзей. И мы занимаемся всем этим уже довольно долгое время. Мы были рядом в годы становления, в 89-м, 90-м. Я к тому, что мы с Mikael'ем встретились в 89-м году, на нашем первое шоу. Это было, когда они назывались SEPTIC BROILER, а я был в группе SARCAZM, — у нас было совместное выступление. И с тех пор мы занимаемся своим делом, так сказать. Мы просто плыли по течению и делали то, что считали нужным для себя в данный момент. Он продолжал заниматься DARK TRANQUILLITY, а я был в GARDENIAN, PASSENGER, ENGEL и так далее.



IN FLAMES, конечно, важная группа в этом жанре, но мы тоже помогли создать этот жанр. Поэтому мы просто придерживаемся того, что умеем лучше всего: мы исполняем такую музыку только потому, что мы её любим. За этим не стоит никакой концепции или чего-то в этом роде. Так было и в самом начале, когда мы встретились. "Какую музыку мы должны играть? Может, прогрессив, что-то вроде RUSH? Давайте сделаем песню. Давайте сделаем какой-нибудь крутой материал. Давайте просто начнём с некоторых частей, каких-нибудь кусочков". И первая песня, которую мы написали вместе, называлась "Gateways". Она спокойная, но жуткая, с навязчивой атмосферой. Вступление, куплет — это что-то вроде фильма ужасов, который сливается в мощный, густой припев, который безошибочно относится к этому жанру. И мы подумали: "Хорошо. Это то, что нам нужно". И главная тема должна быть такой: "Не думайте слишком много и просто получайте от этого удовольствие". Именно так мы и поступили со всем альбомом. Здесь много любви и много удовольствия — и никаких излишних размышлений».















+0 -0



просмотров: 280