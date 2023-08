сегодня



JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM



JOHN CORABI в интервью программе "Whiplash" ответил на вопрос о том, какие перспективы у реюниона THE SCREAM:



«Несколько лет назад нам предложили выступить в Японии на одном из фестивалей. И мой менеджер — вообще-то он занимался мной в THE SCREAM и занимается мной сейчас — но, видимо, позвонили с какого-то большого фестиваля и предложили нам абсурдную сумму денег. Но, к сожалению, мы все были в одинаковом положении. Мы просто не ощущали себя вправе делать это без [барабанщика] Уолта [Вудворда III], который, к сожалению, скончался семь или восемь лет назад. К сожалению, но THE SCREAM никогда не соберутся вместе, потому что я не хочу ничего делать без всех оригинальных музыкантов».







