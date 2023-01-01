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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 27
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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John Corabi

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30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими

1 дек 2022 : 		 JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»

22 ноя 2022 : 		 JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»

28 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE

9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI
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JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM



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JOHN CORABI в интервью программе "Whiplash" ответил на вопрос о том, какие перспективы у реюниона THE SCREAM:

«Несколько лет назад нам предложили выступить в Японии на одном из фестивалей. И мой менеджер — вообще-то он занимался мной в THE SCREAM и занимается мной сейчас — но, видимо, позвонили с какого-то большого фестиваля и предложили нам абсурдную сумму денег. Но, к сожалению, мы все были в одинаковом положении. Мы просто не ощущали себя вправе делать это без [барабанщика] Уолта [Вудворда III], который, к сожалению, скончался семь или восемь лет назад. К сожалению, но THE SCREAM никогда не соберутся вместе, потому что я не хочу ничего делать без всех оригинальных музыкантов».




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