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*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 24
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
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John Corabi

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9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью
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JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»



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JOHN CORABI подверг критике Конгресс США в том, что он не хочет или не может принять существенный федеральный закон, чтобы обуздать насилие с применением оружия в Америке:

«Это уже реально смешно. Они только что говорили об этом в новостях. Девяносто процентов — это очень большое количество — девяносто процентов американцев не против ужесточения политики в отношении оружия. Не отбирать оружие — просто ужесточить политику в отношении его приобретения. Вы видите это и думаете: "Подождите, девяносто процентов. Тогда они должны быть в состоянии сесть за стол и принять закон". Но по какой-то причине эти десять процентов и эти компании NRA, как и их лоббисты, полностью подкупили всех политиков в Вашингтоне — они ничего не делают. И они, те же самые парни, говорят: "Наши мысли и молитвы с семьями. Наши мысли и молитвы — с населением". И это звучит так: "Чувак, хватит думать и молиться, сделай, б$$$ь, что-нибудь, чтобы наши дети чувствовали себя немного безопаснее, идя в школу". Но это никогда не будет сделано».




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