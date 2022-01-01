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JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»



JOHN CORABI подверг критике Конгресс США в том, что он не хочет или не может принять существенный федеральный закон, чтобы обуздать насилие с применением оружия в Америке:



«Это уже реально смешно. Они только что говорили об этом в новостях. Девяносто процентов — это очень большое количество — девяносто процентов американцев не против ужесточения политики в отношении оружия. Не отбирать оружие — просто ужесточить политику в отношении его приобретения. Вы видите это и думаете: "Подождите, девяносто процентов. Тогда они должны быть в состоянии сесть за стол и принять закон". Но по какой-то причине эти десять процентов и эти компании NRA, как и их лоббисты, полностью подкупили всех политиков в Вашингтоне — они ничего не делают. И они, те же самые парни, говорят: "Наши мысли и молитвы с семьями. Наши мысли и молитвы — с населением". И это звучит так: "Чувак, хватит думать и молиться, сделай, б$$$ь, что-нибудь, чтобы наши дети чувствовали себя немного безопаснее, идя в школу". Но это никогда не будет сделано».







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