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John Corabi

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12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2015 : 		 JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE

27 ноя 2014 : 		 JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE

24 окт 2014 : 		 JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 ноя 2013 : 		 JOHN CORABI в акустике
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JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE



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JOHN CORABI отреагировал в рамках Let's Rock на призывы фанатов вернуться в состав MÖTLEY CRÜE, появившиеся после очередного «удачного» выступления Vince'a Neil'a:

«Я сделал сообщение на этот счёт. Я проснулся, и мне пришёл миллион писем на [вышеупомянутую статью].

Кто-то написал, что после выступления Vince'a все фанаты говорят, что Corabi должен вернуться. Затем, примерно через три дня, появилось сообщение типа: "Nikki приказывает Vince сбросить 50 фунтов или вернуть Corabi". И вот я просыпаюсь, а тут такая херня. И я просто охренел, чувак. Забудьте об этом. Я записал этот грёбаный альбом 30 лет назад. Я горжусь им, это отличный альбом, но забейте. Прошло 30 долбаных лет. Оставьте всё это в прошлом.

В 2022 году будет 30 лет, как я присоединился к группе, а в 2026 году будет 30 лет, как я ушёл. Да ладно, ребята. Серьёзно, забейте на это».

На вопрос, не собирается ли он вернуться в CRÜE, Corabi ответил:

«Я просто буду с вами откровенен. После невероятно, бл$#ь, жалкого, глупого выступления и моего образа в фильме "The Dirt", а затем, не буду называть его имя, неважно, но комментарии одного из членов группы по поводу отсутствия у меня таланта к сочинению и моего вклада в запись альбома — ну нафига козе боян? #####ц. Решено. С этим покончено. Двигаемся дальше.

Я отлично провёл время, записывая альбом; я отлично провёл время с ребятами. Что-то пошло не так, наверное, лет 10 назад. Я понятия не имею, что это; я не могу указать на это пальцем. И меня это совершенно не волнует!»

JOHN CORABI To Fans Calling For His Return To MГ–TLEY CRГњE:







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