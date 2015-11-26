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JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE



JOHN CORABI отреагировал в рамках Let's Rock на призывы фанатов вернуться в состав MÖTLEY CRÜE, появившиеся после очередного «удачного» выступления Vince'a Neil'a:



«Я сделал сообщение на этот счёт. Я проснулся, и мне пришёл миллион писем на [вышеупомянутую статью].



Кто-то написал, что после выступления Vince'a все фанаты говорят, что Corabi должен вернуться. Затем, примерно через три дня, появилось сообщение типа: "Nikki приказывает Vince сбросить 50 фунтов или вернуть Corabi". И вот я просыпаюсь, а тут такая херня. И я просто охренел, чувак. Забудьте об этом. Я записал этот грёбаный альбом 30 лет назад. Я горжусь им, это отличный альбом, но забейте. Прошло 30 долбаных лет. Оставьте всё это в прошлом.



В 2022 году будет 30 лет, как я присоединился к группе, а в 2026 году будет 30 лет, как я ушёл. Да ладно, ребята. Серьёзно, забейте на это».



На вопрос, не собирается ли он вернуться в CRÜE, Corabi ответил:



«Я просто буду с вами откровенен. После невероятно, бл$#ь, жалкого, глупого выступления и моего образа в фильме "The Dirt", а затем, не буду называть его имя, неважно, но комментарии одного из членов группы по поводу отсутствия у меня таланта к сочинению и моего вклада в запись альбома — ну нафига козе боян? #####ц. Решено. С этим покончено. Двигаемся дальше.



Я отлично провёл время, записывая альбом; я отлично провёл время с ребятами. Что-то пошло не так, наверное, лет 10 назад. Я понятия не имею, что это; я не могу указать на это пальцем. И меня это совершенно не волнует!»







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