сегодня



JOHN CORABI : «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»



JOHN CORABI ответил на вопрос, есть ли какая-то песня, которую он особенно хотел бы услышать в новом туре MÖTLEY CRÜE:



«Да я, наверное, и не пойду. Я ходил на MÖTLEY, когда закончилось моё пребывание в группе. Я видел их в Hollywood Bowl, они играли с AEROSMITH. Это было жестоко, потому что я отвечал на вопросы фанатов, которые меня узнавали. По этой причине я бы, наверное, не пошёл. Есть много причин, по которым я бы не пошёл, но для этого интервью я использую именно эту.



Я должен сказать, что для меня одна из моих самых любимых песен MÖTLEY — это "Primal Scream". Я люблю эту мелодию, я люблю рифф, я люблю барабанный ритм, всё в ней. Мне понравилось исполнять её вживую».







+0 -0



просмотров: 164

