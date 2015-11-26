Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 122
*Новая песня GHOST 84
*Новое видео KK'S PRIEST 39
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 25
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 25
[= ||| все новости группы



*

John Corabi

*



11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2015 : 		 JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE

27 ноя 2014 : 		 JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE

24 окт 2014 : 		 JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 ноя 2013 : 		 JOHN CORABI в акустике

2 фев 2013 : 		 JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»



*
zoom
*
* *
JOHN CORABI ответил на вопрос, есть ли какая-то песня, которую он особенно хотел бы услышать в новом туре MÖTLEY CRÜE:

«Да я, наверное, и не пойду. Я ходил на MÖTLEY, когда закончилось моё пребывание в группе. Я видел их в Hollywood Bowl, они играли с AEROSMITH. Это было жестоко, потому что я отвечал на вопросы фанатов, которые меня узнавали. По этой причине я бы, наверное, не пошёл. Есть много причин, по которым я бы не пошёл, но для этого интервью я использую именно эту.

Я должен сказать, что для меня одна из моих самых любимых песен MÖTLEY — это "Primal Scream". Я люблю эту мелодию, я люблю рифф, я люблю барабанный ритм, всё в ней. Мне понравилось исполнять её вживую».

JOHN CORABI:



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 164

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом