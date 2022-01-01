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John Corabi

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JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»



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JOHN CORABI в ходе недавней беседы поделился философским взглядом на свое пребывание в составе MÖTLEY CRÜE:

«Я не приверженец Библии. Я не религиозный человек, но мне кажется, что я смотрю на вещи, в некотором роде, немного с точки зрения духовности. И я рассматриваю свой путь так: я был одарен множеством прекрасных возможностей, но всегда было что-то, что следовало за прекрасным, было что-то не очень хорошее, что действительно... Сейчас, оглянувшись назад, я смотрю на это и понимаю, что это было своего рода благословением, потому что оно держало меня в равновесии. Если бы я получил работу в MÖTLEY и ничего плохого не случилось, возможно, я бы сошел с ума; возможно, я бы упился до смерти, или что-то еще. Но всегда что-то происходило. И мне кажется удивительным — и мне потребовалась минута, чтобы подумать об этом, — но мне кажется странным, что мне предложили выступить в... это был февраль 1992 года. А незадолго до этого моя мать позвонила и сказала мне, что у нее диагностировали рак, может быть, за месяц или два. А потом мне предложили эту работу. А вместе с выступлениями пришли большие деньги. А потом моя мать скончалась, насколько я помню, в декабре 96-го, и вскоре после этого вернулся Vince.

Так что я просто был там и познакомился с Glenn'ом Hughes'ом и Brian'ом Johnson'ом и некоторыми другими ребятами из AC/DC... Я познакомился со всеми этими людьми, преимущественно с моими музыкальными героями, и они были очень милы со мной. И я смог финансово позаботиться о своей тогдашней... Присоединившись к MÖTLEY, я также развелся, но я смог позаботиться о своей бывшей жене и своих детях. Я заботился о своей матери. Я заботился о себе. Так что у меня просто какой-то странноватый взгляд на ситуацию. Я думаю: "Знаете что? Вселенная дала мне то, что мне было нужно в течение этих пяти лет. Мне это было нужно, чтобы заботиться о моем сыне, который страдал диабетом, о бывшей жене и моей семье. А когда моя мама умерла, я понял: "Хорошо, теперь это надо забрать. Тебе это больше не нужно"».




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