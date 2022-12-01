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JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»
JOHN CORABI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает о недавнем объявлении MÖTLEY CRÜE о том, что Mick Mars больше не может ездить в тур:
«У меня есть свое мнение. Я просто скажу следующее: Я тоже знаю John [5]. Он блестящий — и я не могу сказать "блестящий" достаточно громко — он блестящий гитарист и отличный парень. Но я не могу вынести для себя окончательного вердикта, пока не услышу заявление от Mick'а. Заявление, которое мы слышали, было составлено MÖTLEY и их людьми. И я не совсем уверен, что верю в то, что они говорят. Так что я просто оставлю все как есть».
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