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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 20
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John Corabi

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JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»



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JOHN CORABI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает о недавнем объявлении MÖTLEY CRÜE о том, что Mick Mars больше не может ездить в тур:

«У меня есть свое мнение. Я просто скажу следующее: Я тоже знаю John [5]. Он блестящий — и я не могу сказать "блестящий" достаточно громко — он блестящий гитарист и отличный парень. Но я не могу вынести для себя окончательного вердикта, пока не услышу заявление от Mick'а. Заявление, которое мы слышали, было составлено MÖTLEY и их людьми. И я не совсем уверен, что верю в то, что они говорят. Так что я просто оставлю все как есть».




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1 дек 2022
o
olly71
Да вряд ли это какой то заговор. Все знали что Мик давно и тяжело болеет да это видно и по его внешнему виду. Мик с ними с 1981 года без перерывов и всегда их устраивал и уж точно был всегда важной частью Мотлей причём в отличии от Ли не выёбистый и очень тихий. Поэтому выгонять такого чела ну это просто глупо и не логично ( ведь из за отсутствия Мик какая то часть народу решит не идти на концерт ). Я думаю Мик сам принял такое решение и его даже скорее всего уговаривали остаться .
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