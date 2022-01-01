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JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify



JOHN CORABI в рамках недавнего интервью прокомментировал недавние разборки между Spotify и Neil'ом Young'ом:



«Я понимаю обе стороны этого вопроса. И я думаю, честно говоря... Я люблю Neil'a Young'a. И я не обязательно согласен со всем, что говорит Джо Роган, но каждому своё, чувак. Я считаю, в том-то и дело, что в наше время люди потеряли всякий здравый смысл. Например, кто-то садится в самолёт — и я видел видео, и я действительно был на нескольких рейсах, где кто-то спорил о необходимости носить маску. А они говорят: "Я не хочу носить маску. Вы ущемляете мои права". И я понимаю эту часть — я действительно понимаю это. Но в то же время это также право авиакомпании настаивать на том, чтобы вы надели маску. А если вы не хотите надевать маску, то просто не летайте.



Я думаю, что люди начинают сходить с ума от своих взглядов. И по какой-то причине мы дошли до того, что это всё из серии: "Моё мнение ценнее, чем чьё-либо ещё". Я просто не понимаю этого. Ну да ладно. Вот почему у "Баскин-Роббинс" 32 вкуса; если вам не нравится ванильный, попробуйте шоколадный».













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