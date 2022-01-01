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*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
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John Corabi

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2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом

8 дек 2021 : 		 JOHN CORABI исполняет AEROSMITH

2 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»

13 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»

12 окт 2021 : 		 JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE

11 окт 2021 : 		 JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»

7 окт 2021 : 		 JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи

30 сен 2021 : 		 JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»

9 сен 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию весной

30 авг 2021 : 		 Новое видео JOHN CORABI

16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD
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JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify



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JOHN CORABI в рамках недавнего интервью прокомментировал недавние разборки между Spotify и Neil'ом Young'ом:

«Я понимаю обе стороны этого вопроса. И я думаю, честно говоря... Я люблю Neil'a Young'a. И я не обязательно согласен со всем, что говорит Джо Роган, но каждому своё, чувак. Я считаю, в том-то и дело, что в наше время люди потеряли всякий здравый смысл. Например, кто-то садится в самолёт — и я видел видео, и я действительно был на нескольких рейсах, где кто-то спорил о необходимости носить маску. А они говорят: "Я не хочу носить маску. Вы ущемляете мои права". И я понимаю эту часть — я действительно понимаю это. Но в то же время это также право авиакомпании настаивать на том, чтобы вы надели маску. А если вы не хотите надевать маску, то просто не летайте.

Я думаю, что люди начинают сходить с ума от своих взглядов. И по какой-то причине мы дошли до того, что это всё из серии: "Моё мнение ценнее, чем чьё-либо ещё". Я просто не понимаю этого. Ну да ладно. Вот почему у "Баскин-Роббинс" 32 вкуса; если вам не нравится ванильный, попробуйте шоколадный».

Ex-MГ–TLEY CRГњE Singer JOHN CORABI:





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