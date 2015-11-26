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John Corabi

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13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

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24 окт 2014 : 		 JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»
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JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»



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JOHN CORABI в рамках недавнего интервью вновь коснулся своего «появления» в фильме "The Dirt":

«Меня изобразили в фильме жалким. Это действительно выглядело так, будто я был очень зол, когда [парни из группы были замечены] по сути входящими в спортзал средней школы, где было около восьми человек. И мне жаль — независимо от того, какими были продажи билетов [в то время, когда я был в MÖTLEY CRÜE], они никогда не были настолько плохими. Так что я просто воспринял это как небольшой двусмысленный комплимент — даже не комплимент, это было похоже на оскорбление. Я был оскорблён. И я подумал: "Если ты собираешься быть долбаным засранцем, то кто бы ни решил это сделать..." В конце концов я этого не оценил».

John, которого в экранизации мемуаров CRÜE 2001 года "The Dirt: Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band" играет Энтони Винсент Вальбиро, сказал, что предпочёл бы, чтобы его вообще не включали в фильм.

«Я там, кажется, секунд на двадцать. Так что уберите эти 20 секунд и пройдите мимо».

Ex-MГ–TLEY CRГњE Singer JOHN CORABI Says He Was





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Crane76


2 дек 2021, 15:14		А в чём жалким его показали? Он вроде и пары слов в фильме не сказал

Svarg_1349


2 дек 2021, 18:12		Ну не знаю, его там показали то всего на две секунды, где он там успел обидеться и почему.


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