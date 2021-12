сегодня



JOHN CORABI : «Меня изобразили жалким»



JOHN CORABI в рамках недавнего интервью вновь коснулся своего «появления» в фильме "The Dirt":



«Меня изобразили в фильме жалким. Это действительно выглядело так, будто я был очень зол, когда [парни из группы были замечены] по сути входящими в спортзал средней школы, где было около восьми человек. И мне жаль — независимо от того, какими были продажи билетов [в то время, когда я был в MÖTLEY CRÜE], они никогда не были настолько плохими. Так что я просто воспринял это как небольшой двусмысленный комплимент — даже не комплимент, это было похоже на оскорбление. Я был оскорблён. И я подумал: "Если ты собираешься быть долбаным засранцем, то кто бы ни решил это сделать..." В конце концов я этого не оценил».



John, которого в экранизации мемуаров CRÜE 2001 года "The Dirt: Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band" играет Энтони Винсент Вальбиро, сказал, что предпочёл бы, чтобы его вообще не включали в фильм.



«Я там, кажется, секунд на двадцать. Так что уберите эти 20 секунд и пройдите мимо».













