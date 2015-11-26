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John Corabi

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16 авг 2021 : 		 JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE

3 июл 2021 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

3 дек 2020 : 		 JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»

27 май 2020 : 		 JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа

25 апр 2020 : 		 JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»

22 дек 2019 : 		 JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»

11 апр 2019 : 		 JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»

5 апр 2019 : 		 JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE

13 янв 2018 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой

28 июн 2017 : 		 Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью

19 янв 2016 : 		 MICK MARS и JOHN CORABI в студии

8 дек 2015 : 		 JOHN CORABI планирует выпустить DVD

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 май 2015 : 		 JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить

15 мар 2015 : 		 JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2015 : 		 JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE

27 ноя 2014 : 		 JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE

24 окт 2014 : 		 JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления JOHN CORABI

7 ноя 2013 : 		 JOHN CORABI в акустике

2 фев 2013 : 		 JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".

26 дек 2012 : 		 JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE

26 ноя 2012 : 		 JOHN CORABI выступил с трибьют группой KISS

9 ноя 2012 : 		 JOHN CORABI: новая песня

30 окт 2012 : 		 JOHN CORABI: новая песня

10 окт 2012 : 		 Версия песни MÖTLEY CRÜE от JOHN CORABI
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JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE



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JOHN CORABI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие уроки он вынес из своего пребывания в составе MÖTLEY CRÜE:

«Когда в игру вступают деньги, между отношениями, когда деньги становятся главными, вы действительно узнаёте, кто ваши друзья. Люди, с которыми вы можете быть хорошими друзьями, но "это всего лишь бизнес" — это фраза, которую вы слышите всё время.

В начале своей карьеры я сделал несколько вещей с контрактами и разными мелочами, думая: "Мы же братья, мужик. Они никогда меня не кинут", просто полагая, что все будут смотреть на это так, как смотрю я. Но это не так. И это то, чему мне пришлось научиться. Другая вещь, которой мне пришлось научиться, это то, что когда я был в MÖTLEY, было много людей, — и Tommy [Lee, барабаны], и Nikki [Sixx, бас] сказали мне в самом начале, что так и будет. А я такой: "Не, не, не. Не мои друзья". Они сказали мне: "Ты узнаешь, что люди относятся к тебе по-другому из-за ситуации, в которой ты оказался". И сначала я не верил, что это произойдёт. А потом я осознал: "О, я всё тот же парень. Все вокруг меня изменились". Все начали звонить мне: "Эй, чувак, не одолжишь мне пять штук?" — "Эй, чувак, не мог бы ты купить лимузин и достать нам билеты на шоу TESLA?" — "Эй, чувак, не мог бы ты?" А потом, как только всё заканчивалось, всё замирало. Но у меня было несколько очень близких друзей, которые были со мной до MÖTLEY, во время MÖTLEY и после MÖTLEY. И тогда я подумал: "А, ладно". И я сказал себе: "Слушай, ты получил это место в MÖTLEY. Все остальные — просто прилипалы. Та маленькая компания друзей, которая у тебя есть, те пять или шесть человек, которые никогда не побоятся сказать тебе: "Ты м*дак...", — вот главное, а остальное пофиг.

Я считаю, что, по правде говоря, на этом всё. Я бы ничего не стал менять. Всё произошло так, как произошло. И я на самом деле вытатуировал это здесь [на груди]; это написано по-итальянски. Но я твёрдо верю, что даже когда у тебя что-то идёт не так, независимо от того, музыкант ты или водопроводчик — не имеет никакого значения — эта фраза говорит: "Жизнь такова, какой она должна быть". Даже когда происходит что-то плохое, ты должен посмотреть на это, внести коррективы, двигаться вперёд и учиться на ошибках. И я считаю, что так и есть, у меня всё получается».

JOHN CORABI Says A Lot Of People Started Treating Him Differently After He Joined MГ–TLEY CRГњE





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