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JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE



JOHN CORABI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие уроки он вынес из своего пребывания в составе MÖTLEY CRÜE:



«Когда в игру вступают деньги, между отношениями, когда деньги становятся главными, вы действительно узнаёте, кто ваши друзья. Люди, с которыми вы можете быть хорошими друзьями, но "это всего лишь бизнес" — это фраза, которую вы слышите всё время.



В начале своей карьеры я сделал несколько вещей с контрактами и разными мелочами, думая: "Мы же братья, мужик. Они никогда меня не кинут", просто полагая, что все будут смотреть на это так, как смотрю я. Но это не так. И это то, чему мне пришлось научиться. Другая вещь, которой мне пришлось научиться, это то, что когда я был в MÖTLEY, было много людей, — и Tommy [Lee, барабаны], и Nikki [Sixx, бас] сказали мне в самом начале, что так и будет. А я такой: "Не, не, не. Не мои друзья". Они сказали мне: "Ты узнаешь, что люди относятся к тебе по-другому из-за ситуации, в которой ты оказался". И сначала я не верил, что это произойдёт. А потом я осознал: "О, я всё тот же парень. Все вокруг меня изменились". Все начали звонить мне: "Эй, чувак, не одолжишь мне пять штук?" — "Эй, чувак, не мог бы ты купить лимузин и достать нам билеты на шоу TESLA?" — "Эй, чувак, не мог бы ты?" А потом, как только всё заканчивалось, всё замирало. Но у меня было несколько очень близких друзей, которые были со мной до MÖTLEY, во время MÖTLEY и после MÖTLEY. И тогда я подумал: "А, ладно". И я сказал себе: "Слушай, ты получил это место в MÖTLEY. Все остальные — просто прилипалы. Та маленькая компания друзей, которая у тебя есть, те пять или шесть человек, которые никогда не побоятся сказать тебе: "Ты м*дак...", — вот главное, а остальное пофиг.



Я считаю, что, по правде говоря, на этом всё. Я бы ничего не стал менять. Всё произошло так, как произошло. И я на самом деле вытатуировал это здесь [на груди]; это написано по-итальянски. Но я твёрдо верю, что даже когда у тебя что-то идёт не так, независимо от того, музыкант ты или водопроводчик — не имеет никакого значения — эта фраза говорит: "Жизнь такова, какой она должна быть". Даже когда происходит что-то плохое, ты должен посмотреть на это, внести коррективы, двигаться вперёд и учиться на ошибках. И я считаю, что так и есть, у меня всё получается».







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